МВнР: Недвусмислените резултати от изборите в Молдова потвърждават европейското й бъдеще

"Недвусмислените резултати от парламентарните избори в Молдова допълнително потвърждават европейското бъдеще на страната, което България твърдо и последователно подкрепя".

Това заявиха от Министерството на външните работи (МВнР) в позиция, публикувана в социалната мрежа Екс.

Ангажиментът на молдовското общество към Европейския съюз (ЕС) и демократичните ценности, ясно изразени във вчерашните избори и в референдума за ЕС през октомври миналата година, ще позволи на Молдова да заеме достойно и гордо място в нашето европейско семейство, добавят от МВнР.

Проевропейската Партия на действието и солидарността (ПДС) печели над 50 % от гласовете, показват резултатите при обработени 99,91 % от протоколите, съобщи Централната избирателна комисия (ЦИК).