Проевропейската партия на Молдова води в парламентарните избори

Още по темата: ЕС или Русия? В Молдова се провеждат ключови парламентарни избори 28.09.2025 09:29

Правителството определя изборите като решаващи за бъдещето на страната

Управляващата партия в Молдова изпревари проруската опозиция при преброяването на гласовете от ключовите парламентарни избори в неделя, но изглежда, че няма да успее да постигне мнозинството, необходимо за да прокара членството в Европейския съюз, съобщава Reuters.

С почти 60% от гласовете, Партията на действието и солидарността има 43% срещу 29% за Патриотичния блок, който иска да отклони страната от по-тесни връзки с Брюксел и да я върне в орбитата на Москва.

Взаимни обвинения съпътстваха подготовката за това, което президентът Мая Санду описа като екзистенциален момент за малката източноевропейска нация, която се колебае между европейското и руското влияние.

Правителствени служители предупредиха за опити да се наруши гласуването, включително кибератаки срещу изборната инфраструктура и фалшиви бомбени заплахи през целия ден в избирателните секции в Молдова и в чужбина.

Голямата молдовска диаспора, която има склонност да подкрепя европейската интеграция, може да има думата в изхода от гласуването. Властите започнаха преброяването след затварянето на избирателните секции в 21:00 местно време.

Запазването на мнозинството в 101-местната камара ще позволи на PAS да продължи да се бори за целта си да се присъедини към ЕС до 2030 г. и да изведе Молдова от орбитата на Русия. Ако Партията на действието и солидарността не успее, ще трябва да се опита да сформира коалиция с по-малки партии.

В неделя съпредседателят на Патриотичния блок Игор Додон, бивш президент, призова за протести пред парламента в понеделник, твърдейки, че Санду планира да анулира гласуването. Той не предостави доказателства.

Санду и други висши длъжностни лица отдавна предупреждават за мащабна руска кампания за повлияване на гласуването.

По-рано тази седмица избирателните власти забраниха на две проруски партии да участват в изборите поради обвинения в незаконно финансиране.

През последните седмици властите проведоха стотици рейдове, насочени срещу незаконното финансиране на партии и предполагаеми мрежи, подкрепяни от Русия, чиято цел е да предизвикат безредици по време на гласуването.

Опозиционни групи като „Патриотичния блок” се възползваха от неудовлетворението на избирателите от икономическите трудности и бавния темп на реформите, като недоволството се влоши от това, което според властите е широко разпространена дезинформация.

Инфлацията остава устойчиво висока – около 7%, а молдовците понасят и по-високи разходи за внос на енергия.