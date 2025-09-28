Германия регистрира драстичен ръст на GPS смущенията в гражданската авиация

Германия регистрира рязко увеличение на прекъсванията на GPS сигнала в гражданската авиация в последната година. Според Welt am Sonntag, пилотите са съобщили за 447 случая на прекъсване или подправяне на GPS сигнала от януари до август 2025 г. За сравнение, преди две години са регистрирани само 25 такива инцидента.

Според изданието, източникът на смущенията може да са мощни предаватели, включително тези на борда на руски търговски кораби. Федералното министерство на транспорта отбелязва, че повечето инциденти са станали над Балтийско море и балтийските страни. Там се наблюдава рязко увеличение на манипулациите с GPS, когато самолети навлизат в германското въздушно пространство.

Федералната асоциация на авиационната индустрия (BDL) нарече навигационната намеса „заплаха за безопасната експлоатация на гражданските самолети“. „Тези скорошни инциденти ясно показват как минималните усилия могат да причинят максимални щети на критичната инфраструктура“, каза главният изпълнителен директор на BDL Йоахим Ланг в интервю за Welt am Sonntag. Той подчерта, че атаките срещу летища и навигационната намеса създават „фрагментирана заплаха“ и призова за създаването на междуведомствен център за непрекъснат обмен на информация между разузнавателните служби, правоохранителните органи и бизнеса.

Федералното министерство на вътрешните работи също призна, че зад атаките стоят държавни субекти. Министерството на Александър Добриндт настоява за засилване на защитата на летищата като критична инфраструктура, включително мерки срещу дронове. Правителството обсъжда нова правна рамка, която би повишила стандартите за сигурност на периметъра на летищата и би въвела системи за откриване и прихващане на дронове.

Вчера няколко летища в Скандинавия бяха принудени да преустановят дейността си поради атаки с дронове. В Дания властите изрично нарекоха инцидентите „хибридни атаки“ и заявиха, че не изключват възможността да се обърнат към НАТО. Берлин призна, че координацията между федералните агенции, провинциите и операторите на инфраструктура все още е недостатъчна и възнамерява да обсъди въпроса на предстоящата конференция на министрите на вътрешните работи.