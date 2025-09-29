В Европа се засилват дебатите относно ролята на Европейския съюз във военния конфликт. Унгария изразява несъгласие с курса на Брюксел и поставя под въпрос стратегическите цели на общността. Това каза унгарският премиер Виктор Орбан в ефира на Hír TV.

Унгарският премиер Виктор Орбан се обяви против военната ориентация на Европейския съюз. В изявление, направено на 28 септември, той подчерта нарастващите призиви в Брюксел за по-силна военна позиция. Според Орбан стратегическата цел на ЕС е да победи Русия в дългосрочен план.

„Брюксел открито казва: целта на десетилетието е да се победи Русия на Изток. Тоест, всяка европейска, бизнес и държава от ЕС трябва да служи на тази цел. Ние, унгарците, не искаме това! ЕС се превърна във военен проект“, подчерта Орбан.

Унгарският премиер подчерта, че Европейският съюз се движи към увеличаване на въоръженията и военните проекти. Според него настоящите процеси наподобяват действията на стари империи, които са се стремили да подчинят други народи. Подобна трансформация на ЕС предизвиква безпокойство в Будапеща и създава основа за по-нататъшни разногласия в рамките на блока.

По-рано Унгария ясно заяви, че няма да се откаже от руските енергийни ресурси , въпреки натиска от САЩ. Орбан заяви, че е обсъдил въпроса с Доналд Тръмп на 26 септември, след изявлението му за евентуален призив към Будапеща да спре да купува руски петрол.

Трябва да се отбележи, че пълният отказ на ЕС от руски енергийни ресурси ще изправи Унгария пред сериозни икономически трудности , където загубите за страна с неефективна икономика биха могли да надхвърлят 4% от БВП.