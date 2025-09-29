Защо автомобилната индустрия в Германия се срива?

13 000 работници в Bosch ще бъдат съкратени, а над 100 000 са били съкратени в германската индустрия в рамките на една година. Почти всяка седмица се появяват нови шокиращи новини за хора, които ще останат без работа.

Защо ситуацията ескалира толкова много? Каква роля играят постепенното премахване на двигателите с вътрешно горене, конкуренцията от Китай, цените на енергията, тарифите на Доналд Тръмп и спадащото търсене?

Икономистът проф. Вероника Грим от Технически университет в Нюрнберг, обясни пред BILD: „Кризата в автомобилната индустрия е отчасти самопричинена, но отчасти е причинена и от външен натиск.“

Конкуренция от Китай

Китайски и други чуждестранни производители навлизат на пазара и вече са поне наравно с тях технологично – или дори ги изпреварват.

„В областта на дигитализацията те вероятно са по-добри“, казва Грим.

Икономистът проф. Йенс Зюдекум от Университет в Дюселдорф, който е и личен съветник на министъра на финансите Ларс Клингбайл, заяви пред BILD, че германската автомобилна индустрия в момента е „в разгара на перфектна буря“. Китай е изградил гигантски производствени мощности и залива световните пазари с достъпни автомобили: „Под този конкурентен натиск германската автомобилна индустрия е в опасност от колапс.“

Много автомобилни компании в момента прехвърлят част от този натиск върху местните доставчици – резултатът са масови съкращения в Bosch и други.

Забрана на двигатели с вътрешно горене

През 2035 г. ограниченията за автопарка в ЕС ще бъдат намалени до нула, което на практика означава край на новите автомобили с двигатели с вътрешно горене.

Грим критикува „много едностранчивата и технологично нечувствителна регулация“, която оказва натиск върху индустрията.

„Все още има такива, които се застъпват за пълна електрификация на транспорта“, казва Грим.

Производителите в други страни отдавна следват многостранен подход „и ЕС също трябва да позволи това“.

Въпреки че е важно да се намалят емисиите на CO2, „политиците не трябва да определят кой технологичен път ще се използва за постигането на това“, предупреждава икономистът.

Трябва да се вземат важни решения относно инфраструктурата. Необходима е инфраструктура от бензиностанции за електрически автомобили.

Митата на Тръмп

Европейският износ за Съединените щати претърпя сериозен спад през последните месеци. Според данни на ООН, САЩ са внесли стоки на стойност 53,7 милиарда долара (46,6 милиарда евро) от Европейския съюз през юли 2025 г. Това е с 10% по-малко, отколкото през юли на предходната година.

Най-големите спадове бяха в ключови европейски експортни сектори като фармацевтични продукти и превозни средства. На 2 април – наречен „Ден на освобождението“ от правителството на САЩ – президентът Тръмп наложи 20% мита върху целия внос от ЕС и дори 27,5% върху автомобилите.

Поне: От 1 август е в сила намалената тарифа за автомобили от 15 процента.

Затишие в търсенето

Според Bosch „стагнацията в световното производство на автомобили и спадът в Европа“ са виновни за лошата ситуация с поръчките, а електрическата мобилност предлага по-малко бизнес като цяло: Щефан Грош, член на борда и директор по труда на Robert Bosch GmbH, каза пред BILD: „На всеки 10 служители, които работят в дизеловия сектор, трима работят с бензинови двигатели, но само един с електрически автомобили.“

Какво трябва да направят бизнесът и политиката?

Според икономиста Грим са необходими всеобхватни реформи на системите за социално осигуряване и намаляване на регулациите. Грим предупреждава, че „старият познат свят“ няма да продължи в бъдеще: „Политиците трябва да положат основите, за да сме добре подготвени за това, което предстои.“

Според съветника на Клингбайл, Зюдекум, Европа трябва „най-накрая да се защити по отношение на индустриалната политика“, включително с така наречените клаузи за „местно съдържание“. С други думи: Ако ще има премии за покупка на електрически автомобили, те трябва да са само ако са произведени в Европа. „В противен случай парите ни от данъци ще се окажат в Пекин“, каза Зюдекум.

Освен това ЕС трябва да се заеме сериозно с увеличаването на електромобилността в цяла Европа, „в противен случай автомобилната индустрия ще бъде свършена рано или късно“. Европа се нуждае от „офанзива за разширяване на инфраструктурата за обществено зареждане“, каза Зюдекум