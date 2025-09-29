Схема за митнически измами за милиони евро е разкрита на пристанище Пирея

DEA наблюдава Пирея от 2019 г.

Наблюдението на Американската агенция за борба с наркотиците (Агенцията за борба с наркотиците) върху предполагаем трафик на наркотици през пристанището Пирея доведе до разкриването на мащабна схема за митнически измами, която струва милиони евро на гръцката и европейската хазна, съобщава електронното издание на в. Kathimerini.

DEA наблюдава Пирея от 2019 г., когато директните контейнерни превози от Еквадор започнаха да доставят редовни конфискации на кокаин, скрит в пратки с банани. Въпреки това, въпреки мащабното производство на хероин в региона, не са регистрирани конфискации на наркотици от Азия, което поражда подозрения сред американските служители относно потенциални мрежи за защита.

Американските агенции за сигурност са документирали разузнавателна информация в класифицирани доклади за 67-годишен бизнесмен, известен като „чичо“, който има американско гражданство, и неговия основен сътрудник, 61-годишен митнически агент. Твърди се, че бизнесменът е внесъл над 40 контейнера контрабандни цигари от Азия само през 2023 г. По-късно полицията е открила 2,5 милиона евро в брой в дома на митническия агент.

Разследването разкри два метода за измама: китайски продукти, доставяни до държави-членки на ЕС, без да се плащат необходимите данъци чрез фиктивни компании, и митнически служители, издаващи фалшива документация, за да класифицират погрешно стоки с високи мита, като електрически велосипеди, като резервни части.

Американските власти идентифицираха трима съучастници и заподозряха, че мрежата е проникнала в гръцките митници, звена за финансови престъпления и полиция. През януари 2024 г., седмици след като бяха съставени доклади на американското разузнаване, Пирея беше изключена от инициативата на ЕС за борба с наркотиците „Пристанищен алианс“.

Случаят набра скорост през лятото на 2024 г., когато информатор предостави подробни описания на структурата на контрабандната мрежа, посочвайки митническия брокер като лидер на операцията и идентифицирайки 10 гръцки компании, за които се твърди, че са замесени в измамен китайски внос.

Европейската прокуратура пое разследването, свързвайки го с текущи операции в Бари, Италия. През юни акциите доведоха до седем ареста, а наскоро бяха последвани от още три ареста. Властите са конфискували 2430 контейнера в пристанището в очакване на проверка.