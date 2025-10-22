Швеция обсъжда доставка на до 150 изтребители „Грипен“ за Украйна

Швеция е подписала писмо за намерение, което би позволило износ на до 150 изтребители JAS 39 Gripen за Украйна, обяви премиерът Улф Кристерсон след среща с украинския президент Володимир Зеленски.

Двамата лидери се срещнаха в Южна Швеция, и посетиха производствените съоръжения на Saab – компанията, която произвежда изтребителя Gripen, самолетите за наблюдение GlobalEye, различни ракетни системи и противотанкови оръжия.

На съвместна пресконференция Кристерсон заяви, че двете страни са се договорили за дългосрочно сътрудничество в областта на противовъздушната отбрана, което включва възможността за доставка на 100–150 новопроизведени Gripen E на Украйна.

Идеята за продажба на Gripen на Украйна се обсъжда от последните две години, но беше временно отложена, за да може Киев да се съсредоточи върху въвеждането на американските изтребители F-16, които страната започна да получава миналия август.

Gripen е в експлоатация от 1996 г., а Saab е произвела до момента около 280 самолета от различни версии. Споразумението подчертава разширяващата се военно-техническа подкрепа на Украйна от европейски партньори.