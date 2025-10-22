Антонио Гутериш предупреди: Световната търговска система е изправена пред сериозен риск

Търговската система, основана на правила, е изложена на риск от дерайлиране

Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш предупреди, че световната търговска система е изправена пред сериозни предизвикателства, като най-тежко засегнати са развиващите се страни.

„Търговската система, основана на правила, е изложена на риск от дерайлиране“, заяви Гутериш пред делегатите на Конференцията на ООН за търговия и развитие в Женева, изразявайки притесненията си относно възможни търговски войни и нарастващи бариери в международната търговия, предаде Ройтерс.

Решенията за митата, предприети от президента на САЩ Доналд Тръмп след встъпването му в длъжност през януари, предизвикаха шок на финансовите пазари и внесоха голяма несигурност в световната икономика. На 7 август той наложи по-високи тарифи върху вноса от десетки страни, оставяйки основни партньори като Швейцария, Бразилия и Индия да се борят за по-благоприятни сделки.

„Веригите за доставки са в смут, а търговските бариери се увеличават. Някои от най-слабо развитите страни са изправени пред изнудвачески мита от 40%, въпреки че представляват едва 1% от световните търговски потоци“, допълни Гутериш.

Въпреки че ЕС постигна споразумение, което определя мита от 15% за повечето европейски стоки, изнасяни за САЩ, те често са значително по-високи за най-слабо развитите държави.