Новият „Sea Baby“ на Украйна: Морски дрон с AI, по-мощен и с по-голям обсег на действие (ВИДЕО)

Новият дрон може да поразява цели навсякъде в Черно море

Службата за сигурност на Украйна (СБУ) показа обновена версия на морския безпилотен апарат „Sea Baby“, която според ведомството вече може да оперира навсякъде в Черно море, да носи по-тежки боеприпаси и да използва изкуствен интелект, съобщиха от Асошиейтед прес.

Украйна използва безпилотни морски платформи за удари по руски кораби и инфраструктура в Черно море. СБУ приписва на „Sea Baby“ стратегическа промяна в руските морски операции и твърди, че техните атаки принудили руската флота да прехвърли главната си база от Севастопол в Крим към Новоросийск на руското черноморско крайбрежие.

Според СБУ обхватът на „Sea Baby“ е увеличен от 1 000 км на 1 500 км. Новата версия може да носи до 2 000 кг полезен товар. На демонстрация бяха показани варианти на дрона с многозарядна ракетна установка и друг с стабилизирана турелна картечница.

Ген. Иван Лукащевич от СБУ заяви, че новите платформи разполагат с AI-помощни системи за разпознаване приятел-или-враг, могат да изстрелват малки въздушни ударни дронове и притежават многостепенни самоунищожителни механизми, за да се предотврати прихващане.

СБУ посочва, че безпилотните морски удари са довели до потопяването или повреждането на 11 руски кораба, включително фрегати и ракетни носители, и че „Sea Baby“ се е развил от еднократна ударна платформа в многократна, мрежово свързана и ре-използваема система, която разширява офанзивните възможности на Украйна.

За сигурността демонстрацията беше проведена на място и време, които властите помолиха да не се оповестяват. Плавателните апарати се управляват дистанционно от мобилен команден център в микробус, където операторите следят екрани и контроли.

СБУ уточни, че морските дронове са подпомогнали изпълнението на други високопрофилни удари, включително многократни атаки срещу Кримския мост, като най-новите удари са били насочени към подводните опори на съоръжението с цел да го направят нефункционален за тежки военни превози.

Програмата „Sea Baby“ частично се финансира с публични дарения чрез държавна инициатива и се координира с военните и политическите ръководства на Украйна. Според СБУ преходът от еднократни ударни лодки към реизползваеми, мрежово свързани дронове представлява значителен напредък в асиметричната морска война.

„На този нов продукт сме инсталирали ракетно въоръжение, което ни позволява да работим от голямо разстояние извън зоната на нападение от вражески огън. Можем да използваме такива платформи за пренасяне на тежко въоръжение. Тук можем да покажем на украинците най-ефективното използване на парите, които са ни дарили", допълни Лукащевич.