Вучич: Пред Народното събрание е извършен сериозен терористичен акт (ВИДЕО)

Лагерът беше създаден по личното нареждане на президента Вучич

Сръбският президент Александър Вучич заяви, че днес пред Народното събрание е извършен сериозен терористичен акт, пише белградският „Политика”.

„Извинявам се, че трябва да напусна това прекрасно събиране. Причината е терористичният акт, който се случи пред Народното събрание, и ще трябва да се занимая с него още малко през деня“, каза Вучич в началото на обръщението си в Двореца на Сърбия.

Полицията арестува В.А. (70), заподозрян в извършване на въоръжено нападение пред Народното събрание на Сърбия днес.

Според „Политика“ нападателят се е приближил до палатките, където са били настанени граждани, и е открил огън с пистолет, ранявайки един мъж. Медицинският персонал в Спешния център се бори за живота му.

Лагерът беше създаден по личното нареждане на президента Вучич като контрапункт на масовите протести, които обхванаха цяла Сърбия след срутването на козирката на гарата в Нови Сад на 1 ноември 2024 г.