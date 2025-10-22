Стрелба и пожар пред парламента в Сърбия (ВИДЕО)

Центърът на Белград е блокиран, след като палатка пред парламента, разпъната от привърженици на Александър Вучич, се запали. На място са се чули и изстрели от стрелба, съобщава Ройтерс. Задържан един човек, а един е ранен.

Инцидентът е станал в района на палатъчния лагер — известен като „Чачиленд“ — малко след 11:20 ч. местно време. Веднага след стрелбата е избухнал и голям пожар от пламъци.

Палатковият лагер е бил организиран от привърженици на Вучич като противодействие на масовите антиправителствени протести, които започнаха след срутването на козирката на жп-гара в Нови Сад през ноември 2024 г.

Според официални медийни съобщения стрелбата е станала в една от палатките. Раненият човек — 57-годишен мъж — е настанен в болница и е стабилен.

„Това е терористичен акт“, заяви президентът Александър Вучич, който прекъсна среща, за да се занимае с инцидента.