ЕС приема новите санкции срещу Русия, след като Словакия оттегли възраженията си

Лидерите на ЕС ще одобрят нови санкции срещу Русия, включително забрана за доставки на втечнен природен газ (LNG), съобщава Bloomberg.

19-ия кръг санкции срещу Русия се очаква да бъде приет на среща на върха в четвъртък, 23 септември, след като Словакия оттегли възраженията си.

Те забраняват вноса на втечнен природен газ (LNG) от Русия от януари 2027 г., година по-рано от първоначално планираното, и са насочени към руски банки, кредитори в Централна Азия и няколко борси за криптовалута.

Пакетът включва и търговски ограничения за китайски и индийски компании, които са помогнали на Русия да избегне наложените до момента санкции. Той също забранява износа на стоки, използвани от военната промишленост на Москва, включително минерали, керамика и каучук.

И накрая, ЕС поставя в черен списък над 100 петролни танкера от сенчестия флот, с което общият им брой достига 550 плавателни съда.