Унгария започва преговори за закупуване на ядрено гориво от Съединените щати

Унгария ще продължи да купува ядрено гориво и от Русия

Унгария ще започне преговори за закупуване на ядрено гориво от Съединените щати, за да диверсифицира доставките си, заяви в сряда унгарският външен министър Петер Сиярто в интервю за държавния канал M1, съобщи Ройтерс.

Сиярто, който се намира във Вашингтон от вторник, посочи, че Унгария се нуждае от повече гориво, за да задоволи нарастващите енергийни нужди на страната и да обслужва разширяването на АЕЦ „Пакш“. Той подчерта, че Унгария ще продължи да купува ядрено гориво и от Русия.

„Наред със съществуващите отношения с руски доставчици, започваме консултации за закупуване на гориво и от САЩ, за да можем безопасно да обслужваме увеличения ядрен капацитет“, каза Сиярто.

По време на посещението си той се е срещнал с представители на Министерството на енергетиката на САЩ и американската компания Westinghouse, водещ доставчик на ядрено оборудване. Все още не са уточнени конкретни срокове за евентуални доставки или количествата американско гориво, които Унгария би закупила.

АЕЦ „Пакш“ разполага с четири реактора ВВЕР 440 с общ капацитет около 2000 МВ и в момента използва руско гориво. Страната планира да удължи живота на съществуващите реактори с 20 години и да добави два нови реактора ВВЕР 1200 МВ всеки, строени от Росатом по проекта Пакш II. Миналата година правителството обяви и планове за закупуване на ядрено гориво от френската компания Framatome от 2027 г.