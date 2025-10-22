И Прага забрани тротинетките под наем, причиняват хаос и инциденти

Градът планира да стимулира използването на велосипеди

Прага е поредният европейски град, който забранява електрическите тротинетки под наем. Мярката влиза в сила от януари догодина. Общинският съвет аргументира решението с нарастващите случаи на пътни инциденти и оплаквания от хаос по улиците на чешката столица. Общинският съвет на Прага посочва, че инцидентите с електрически тротинетки вече надвишават тези с велосипеди. Властите виждат в забраната начин да се намалят опасните ситуации, да се осигури по-добра организация на движението и да се повиши безопасността на жителите и туристите.

“Краят на електрическите тротинетки е одобрен!”, заяви в X председателят на Пиратската партия Зденек Хриб, който е заместник-кмет по транспорта в кметството на Прага. “Въвеждаме ясни правила, които ще освободят общественото пространство от неконтролираното движение на тротинетки, което често се използваше в центъра на града по-скоро като туристическа атракция, отколкото като средство за транспорт, и причиняваше хаос по тротоарите и в пешеходните зони.”

Вместо тротинетки, градът планира да стимулира използването на велосипеди. Новите правила ще включват повече велосипедни алеи и инициативи за насърчаване на екологичния транспорт.

Прага не е единствената европейска столица с подобна мярка. Париж и Мадрид вече забраниха електрическите тротинетки, позовавайки се на сходни проблеми с безопасността и реда по улиците. В Италия използването на електрическа тротинетка вече изисква наличието на застраховка и каска, а Финландия е въвела минимална възраст за водачите - 15 години. Тези правила показват, че Европа търси баланс между иновациите в градския транспорт и сигурността на гражданите.