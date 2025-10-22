Болниците са претъпкани с осакатени, чакащи изкуствени крака и ръце

Поне в Европа няма здравна система, която да е оборудвана с техника за обгрижване на десетки хиляди ампутирани

Вече 100 000 бивши украински войници са инвалиди с ампутирани крайници

Украйна вече е най-големият пазар на протези в света - твърди в разследване авторитетният италиански всекидневник “Кориере дела сера”. Защото според цитирания от вестника съветник на президента Володемир Зеленски и бивш футболен ас - Андрей Шевченко, броят на жителите на воюващата страна с ампутирани крайници вече надхвърля сто хиляди души. Почти всички тези хора са бивши войници, сред които има и момичета като деветнайсет годишната Руслана Данилкина, която е загубила левия си крак в битка с руснаците край Херсон. За съжаление според прогнозите на американски и английски военни специалисти броят на търсещите изкуствени крака и ръце украинци ще продължава да бъде голям и след края на войната с Русия. По простата причина, че противопехотните мини, разхвърляни от двете воюващи страни по пресичащия селскостопански земи и дълъг 1000 км фронт, са десетки хиляди.

Но освен, че е най-големият световен пазар на протези, Украйна се превръща с ускорени темпове и в най-голямата фабрика на планетата за изкуствени крака и ръце. По простата причина, че търсенето на тези необходими за що-годе нормално битуване атрибути, е огромно преди всичко сред военните. А поне в Европа няма здравна система, която да е оборудвана с техника за обгрижване на десетки хиляди ампутирани - лидерите в сектора Германия и Швейцария произвеждат протези предимно за възрастни хора, като един висококачествен заместител на ръка или крак струва 20 000-25 000 долара. Но в случая с Украйна не става въпрос за пари, защото благодарение на получаваните помощи отвън държавата осигурява до 25 000 долара за протеза на войник с ампутиран крайник.

Проблемът е в това, че осакатените от войната военнослужащи са не само много на брой, но не малко от тях се нуждаят от повече от една протеза. И поради тази причина в страната вече има над 60 компании, които изработват протези за общественото здравеопазване, но само 5-7 от тях са в състояние да се справят със сложните случаи, където са необходими съвременни техники. Като производството се разширява с всеки изминат ден, но според известния украински предприемач и дарител на военното здравеопазване Андрей Ставницер то е недостатъчно - месечно в страната сега се имплантират 300 качествени протези, докато нуждата е от поне 1000.

Както посочва “Кориере дела сера”, на всичко отгоре процесът за получаване на една протеза е отчайващо дълъг. Особено когато нараняванията са причинени по небрежност - те изискват разследване за доказване, че не са умишлени, съответно издаването на медицински свидетелства се забавя, а то възпрепятства достъпа до грижи. Например, неправителствената организация “Юридична сотня” е документирала над 200 случая на осакатени от мини или дронове войници, оставени на произвола на съдбата. Иначе съвременните технологии позволяват усъвършенствани протези - многофункционални механични ръце, крака за бягане, мускулно контролирани бионични устройства - но сложната хирургия често изисква реампутации и реконструктивни операции.

За съжаление, много военни хирурзи не успяват да подготвят правилно пациентите си за по-нататъшното им лечение по време на ампутациите на място - обяснява “Кориере дела сера”. Вестникът подчертава още с горчивина, че по време на цялата опустошителна Първа световна война 41 хил. англичани и 67 хил. германци са останали без един крайник, като сборът от двете цифри може скоро да бъде надминат само от Украйна за три години и половина война с Русия.