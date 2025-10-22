Франция обяви тревога: Страната се готви за бурята "Бенжамен"

Франция се подготвя за бурята „Бенжамен“, съобщават местни медии. За близо 90 департамента е издадена тревога, като синоптиците описват стихията, която се очаква да донесе ветрове със скорост до 140 километра в час, като „метеорологична бомба“. Атлантическият циклон ще премине от запад на изток, като най-силно ще засегне атлантическото крайбрежие, където се очакват пориви над 100–110 км/ч, мощни вълни и риск от локални наводнения.

В Париж и околностите вятърът ще бъде по-слаб, но все пак ще предизвика нестабилни условия с обилни валежи.

Метеоролог предупреждава, че бурята може да засегне не само Франция, но и части от Белгия и Швейцария, което налага повишено внимание при движение на открито и обезопасяване на предмети, които могат да бъдат издухани от вятъра. Метеорологичната служба Météo-France съветва гражданите да ограничат ненужните пътувания и да следят актуалните предупреждения.

Бурята „Бенжамен“ се очертава като първата значима метеорологична опасност за страната тази есен, след няколко седмици с устойчиво високо налягане.