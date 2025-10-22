Германия съобщи за сериозен наплив на млади украински мъже

Германия е свидетел на сериозен ръст на пристигащите млади украински мъже след решението на Киев да ги пуска извън Украйна, съобщиха пред АФП от МВР в Берлин.

Броят на мъжете на възраст 18-22 г., търсещи убежище в Германия, се е повишил след 26 август, след като Киев облекчи правилата за излизане от страната.

На седмична база от 8 септември новопристигащите са над 1000, а в седмицата, започнала на 6 октомври – 1796. За сравнение през седмицата, започнала на 25 август, те са били 138.

"Може би това е фаза от засилваща се миграция след прилагането на регулациите, одобрени това лято в Украйна, а след това броят на търсещите защита мъже да намалее отново", заявиха от германското вътрешно министерство.

Между началото на руската война в Украйна през февруари 2022 г. до август 2025 г. на мъжете на възраст между 18 и 60 г. им бе забранено да напускат Украйна освен в извънредни случаи, отбелязва БНР.

Мъжете във възрастови диапазон от 18-22 г. обаче не подлежат на мобилизация – минималната възраст бе променена до 25 г. през април 2024 г.