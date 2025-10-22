Руски дрон падна върху детска градина в Харков (СНИМКИ, ВИДЕО)

Няма пострадали деца, завели ги навреме в укритието

Руски далекобоен дрон удари частна детска градина в източния украински град Харков, а други два паднаха наблизо.

Минаващ наблизо мъж е загинал, а още седем души са ранени, съобщи украинският министър на вътрешните работи Игор Клименко във фейсбук, цитиран от Укринформ. Жена е в болница в тежко състояние с изгаряния. Друга е претърпяла травматична ампутация на крака.

„Към момента един човек е загинал, седем други са ранени. Евакуирани са около 50 деца. Броят на ранените деца се установява“, написа министърът.

По-късно спасителните служби съобщиха, че няма пострадали деца, тъй като се за заведени от възпитателите в укритието, след обявяването на въздушна тревога и това ги е спасило. Според, Държавната служба за извънредни ситуации, по време на атаката в убежището са се намирали 48 деца и всички са били евакуирани на безопасно място.

„Магазин, кафене, офис сграда и шест автомобила бяха повредени. Избухнаха три пожара. Най-големият, обхващащ 500 квадратни метра, е бил в сграда на детска градина. По време на удара 48 деца са били в заслон. Спасители, заедно с полицаи и доброволци, бързо ги евакуираха на безопасно място“, отбелязаха от службата.

Кметът Игор Терехов съобщи, че ударът е причинил пожар, а вторият етаж на сградата се е срутил напълно. Шест околни сгради също са пострадали - предимно магазини, офиси и бизнес помещения. Изгорели са цивилни автомобили.