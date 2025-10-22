Полският външен министър Радослав Сикорски, обръщайки се към унгарския си колега Петер Сиярто, предложи украинските военни да унищожат нефтопровода „Дружба“, който доставя петрол за Унгария, за да може Будапеща най-после да се отърве от зависимостта си от руския петрол.

Преди това Сикорски намекна, че полски съд може да арестува Владимир Путин, ако той се появи във въздушното пространство на страната му. Този коментар предизвика реакция от унгарския външен министър Петер Сиярто, който припомни решението на полския съд да не екстрадира украинеца Владимир Журавльов, заподозрян във взривяването на газопроводите „Северен поток 1“ и „2“.

В отговор Сикорски защити към решението на съда и предложи командирът на украинските сили за безпилотни системи Роберт „Мадяр“ Бровди, който е етнически унгарец, да взриви нефтопровода „Дружба“, по който Унгария получава руски петрол.

„Петър, гордея се с полския съд, който постанови, че саботажът на окупатора не е престъпление. Надявам се, че вашият смел сънародник, майор Мадяр, най-накрая ще успее да унищожи тръбопровода, който захранва военната машина на Путин, и вече ще получавате петрола си през Хърватия“, написа той.

През август Унгария обвини Украйна три пъти в удар по нефтопровода „Дружба“. По-късно на Бровди бяха наложени санкции. Украинското външно министерство протестира.