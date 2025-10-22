26,9% от гърците живеят в риск от бедност и социална изолация

Още по темата: Повече от половината от гръцките пенсии са под 1000 евро 21.10.2025 13:44

Тези констатации са включени в доклада „Бедността в Гърция 2025 г.“

Тази година 26,9% от населението на Гърция – или 2,74 милиона души – ще бъдат изложени на риск от бедност или социално изключване, което е увеличение с 0,8 процентни пункта в сравнение с предходната година. Детската бедност остава висока на 22,4%, като рискът от материални и социални лишения също се е увеличил, според данни, публикувани от Гръцкия статистически орган (ELSTAT), цитирани от електронното издание на в. Kathimerini.

Въпреки някои подобрения и целенасочени интервенции, ниските заплати, несигурността на работните места, ограничената интензивност на труда и разликата между доходите и високата цена на основните стоки и енергията продължават да вкарват много работници в капан на бедността. Минималният гарантиран доход (МГД) покрива само 60% от прага на бедността – ниво, считано за неадекватно според европейските стандарти.

Тези констатации са включени в доклада „Бедността в Гърция 2025 г.“, седмото поредно издание на Гръцката мрежа за борба с бедността. Докладът предоставя цялостна оценка на бедността, неравенството и социалното изключване в особено предизвикателен глобален и национален контекст. Той оценява напредъка по националната стратегия на Гърция за социално приобщаване и намаляване на бедността (2021-2027 г.), идентифицира нови нужди и пропуски и прави серия от ключови политически препоръки.

Основното заключение на тазгодишния доклад е, че Гърция е изправена пред трайни и развиващи се форми на бедност. Покупателната способност на заплатите и пенсиите остава най-ниската в Европа, данъчната система непропорционално натоварва домакинствата с ниски доходи, а настоящите социални политики не успяват да извадят най-уязвимите от бедността. Докладът призовава за по-силна координация на всички нива на управление.

В него се подчертава също, че устойчивият напредък зависи не само от икономически показатели, но и от осигуряването на видимост, достойнство и овластяване на живеещите в бедност. От особено значение е подробният анализ на мярката MGI, базиран на свидетелства от бенефициенти и администратори, който води до конкретни предложения за политики за министерствата на социалното сближаване и семейството, както и за националната икономика и финансите.