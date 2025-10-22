ЕП отличи арестувани журналисти от Беларус и Грузия с Наградата „Сахаров“

Наградата „Сахаров“ е най-високото отличие на Европейския парламент за защита на човешките права

Беларуският журналист Анджей Почобут и грузинската журналистка Мзия Амаглобели са носители на Наградата „Сахаров“ за 2025 г.

Председателят на Европейския парламент Роберта Мецола обяви, че лауреатите на Наградата за свобода на мисълта „Сахаров“ за 2025 г. са арестуваните журналисти Анджей Почобут от Беларус и Мзия Амаглобели от Грузия.

Анджей Почобут е известен беларуски журналист, писател и правозащитник от полската общност в страната. Той е кореспондент на полски медии и дългогодишен член на Съюза на поляците в Беларус. Почобут е един от най-откритите критици на режима на Александър Лукашенко и е многократно арестуван заради позицията си в защита на свободата на словото. През 2021 г. е осъден на дългогодишен затвор по политически мотивирани обвинения.

Congratulations to Andrzej Poczobut and Mzia Amaglobeli, journalists from Belarus and Georgia, on winning this year's Sakharov Prize.



Journalism is the foundation of every open, free, and democratic society.



May this prize also shed light on the fate of Journalists and… pic.twitter.com/aD59W1BaqJ — S&D Group (@TheProgressives) October 22, 2025

Мзия Амаглобели е съосновател и директор на независимите медии Batumelebi и Netgazeti в Грузия. През януари 2025 г. тя е арестувана по обвинения, че е нападнала полицейски началник по време на протест в Батум — обвинение, което според международни организации е политически мотивирано. На 6 август 2025 г. съдът в Батум я осъжда на две години лишаване от свобода, въпреки широкия международен натиск за освобождаването ѝ.

Наградата „Сахаров“ е най-високото отличие на Европейския парламент за защита на човешките права и свободата на мисълта. Тя се връчва ежегодно от 1988 г. на личности, организации или групи, които се отличават със своя принос в борбата за демокрация, човешко достойнство и свобода на изразяване.