Повече от половината от гръцките пенсии са под 1000 евро

Средната основна пенсия е 844 евро

Последният доклад на Helios за август представя подробна картина на пенсионерите в Гърция. Повечето от тях са мъже на възраст между 66 и 80 години, които живеят предимно в Атика и Централна Македония. По-голямата част получават основна пенсия в размер от 500 до 1000 евро, докато само четири от десет пенсии (41,21%) надвишават 1000 евро, пише To Vima.

Средната основна пенсия е 844 евро, а средната допълнителна пенсия – 196 евро.

При изчисляването на общия пенсионен доход докладът включва всички видове пенсии – за старост, за преживели лица и за инвалидност –, които пенсионерът може да получава.

По отношение на възрастовото разпределение 25,96 % от пенсионерите са на възраст над 81 години, 36,01 % са на възраст между 71 и 80 години, а 35,04 % са на възраст между 51 и 70 години. Само 1,4 % са на възраст под 25 години. Лицата на възраст между 61 и 70 години получават най-високите пенсии, като мъжете на възраст 71–75 години съставляват 20,33 % от всички мъже пенсионери, а жените от същата възрастова група съставляват 17,65 % от жените пенсионери.

Най-голямата концентрация на пенсионери се наблюдава в Атика (1 731 025) и Централна Македония (754 010), следвани от Тесалия (307 789) и Западна Гърция (263 666).

Общо броят на пенсионерите през август достига 2 514 288, което е увеличение с 3583 души спрямо юли и с 14 263 души повече от август 2024 г.

Пенсионерите на възраст 61–65 години се радват на най-висок среден доход от 1132,57 евро, следвани от тези на възраст 66–70 години с 1103,66 евро. Общият среден месечен пенсионен доход се изчислява на 1014,80 евро.