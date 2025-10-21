21 години затвор за мъжа, който стрелял по Роберт Фицо

Още по темата: Словашкият премиер Роберт Фицо е прострелян след заседание на кабинета (ВИДЕО) 15.05.2024 16:33

Съдът в град Банска Бистрица призна за виновен в тероризъм мъжа, който миналата година рани премиера на Словакия Роберт Фицо. Стрелецът е осъден на 21 години затвор, предаде Reuters.

Съдебният процес по делото започна още през юли. Решението може да бъде обжалвано във Върховния съд на Словакия.

Стрелецът Юрай Цинтула призна в съда факта на опита за покушение срещу Фицо. По-рано той твърдеше, че не е искал да убие, а да рани премиера, за да спре политиката му, която "нанася вреда на словашката свобода и култура“.

На 15 май миналата година премиерът на Словакия Роберт Фицо беше ранен след заседание на правителството в град Гандлова.

Министерството на вътрешните работи на Словакия заяви, че нападателят е произвел пет изстрела по премиера.

През май 2024 г. полицията повдигна обвинение срещу Юрай Цинтула за "опит за убийство с цел отмъщение".

Самият Фицо още през юли съобщи, че е простил на нападателя и няма намерение да участва в съдебния процес, освен ако не бъде призован да даде показания.