ЕП реши: Дигитални шофьорски книжки и общи наказания за водачите в ЕС

Всички водачи в ЕС ще имат електронни книжки до 2030 г.

Европейският парламент одобри днес широка реформа на правилата за шофьорските книжки и трансграничните санкции, предвиждаща въвеждането на цифрови свидетелства за правоуправление и взаимно признаване на наказанията между държавите членки, предаде ДПА, цитирани от БТА.

Според новите правила, договорени между ЕП и Съвета на ЕС, до 2030 г. всички водачи ще могат да използват електронна шофьорска книжка на мобилно устройство.

Тежките нарушения на пътя – като шофиране в нетрезво състояние или значително превишаване на скоростта – ще водят до забрана за управление в целия ЕС, а не само в държавата, където са извършени.

Реформата разширява и режима на управление с придружител, позволявайки на млади шофьори да карат по-рано, ако са под наблюдението на опитен водач. Минималната възраст за шофиране на камиони се понижава от 21 на 18 години, а за автобуси – от 24 на 21 години. След допълнително обучение водачите ще могат да управляват и превозни средства до 4,25 тона.

За по-възрастните шофьори няма да се изискват задължителни медицински прегледи, както бе обсъждано първоначално. Държавите членки ще имат три години да внедрят реформата в националното законодателство, последвани от едногодишен преходен период.

Мярката е част от пакета на ЕС за повишаване на пътната безопасност, целящ значително намаляване на смъртните случаи по европейските пътища до края на десетилетието.