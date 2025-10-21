Шефът на „Газпром”: Европейският енергиен пазар може да се сблъска с нов натиск тази зима

Русия сега доставя около 13% от вноса на газ в блока

Европейският енергиен пазар може да се сблъска с нов натиск тази зима, ако температурите спаднат рязко, предупреди в понеделник шефът на руския държавен доставчик на газ „Газпром” Алексей Милер, като предупреди, че балансът на газа на континента остава уязвим, тъй като Европейският съюз продължава с плана си за премахване на руския внос.

„Наличните данни вече сочат потенциална нестабилност“, каза Милер пред държавния телевизионен канал „Россия-24“, добавяйки, че суровата зима може да наруши пазара на природен газ в Европа.

Неговите коментари идват в момент, в който ЕС напредва с законодателство за пълна забрана на доставките на руски тръбопроводни и втечнени природни газове (LNG) до 2028 г. в рамките на стратегията си REPowerEU – усилие да се сложи край на зависимостта от Москва след години на енергийна зависимост, пише Turkiye Today.

Русия пренасочва фокуса си към Китай

Милър заяви, че Русия планира да достави над 38 милиарда кубически метра газ на Китай през тази година чрез газопровода „Силата на Сибир 1“, което отразява дългосрочната ориентация към азиатските пазари.

Той описа Русия и Китай като „ключови играчи, които оформят бъдещата архитектура на глобалния пазар на газ“, като Русия е най-големият производител, а Китай – най-големият потребител.

Коментирайки екологичната трансформация на Европа, Милер заяви, че зависимостта на блока от възобновяеми енергийни източници е показала слабости при неблагоприятни метеорологични условия. Той отбеляза, че арктически антициклон, характеризиращ се с ниски температури и ограничено слънце и вятър, наскоро е причинил рязък спад в производството на възобновяема енергия.

Според Милер това е принудило европейските страни да се върнат към традиционните въглеводороди, разкривайки ограниченията на зависимостта от възобновяеми енергийни източници по време на екстремни метеорологични условия.

Министрите на енергетиката на ЕС, които се срещнаха в Люксембург в понеделник, одобриха предложението на Европейската комисия за постепенно преустановяване на вноса на тръбопроводен и втечнен природен газ (ВПГ) от Русия до края на 2027 г., което предстои да бъде одобрено от Европейския парламент.

Докато санкциите изискват единодушна подкрепа от всички 27 членки на ЕС – праг, който често е труден за достигане – търговската мярка от понеделник беше приета с претеглено мнозинство от 15 страни. Според дипломати, всички с изключение на Унгария и Словакия, които поддържат по-тесни връзки с Москва, подкрепиха решението.

Унгарският външен министър Петер Сиярто предупреди, че тази мярка ще „убие“ сигурното енергоснабдяване на страната му, като се позова на географското положение на Унгария, която няма излаз на море. Съгласно плана, новите договори за руски газ ще бъдат забранени от 1 януари 2026 г., докато краткосрочните договори могат да продължат до 17 юни 2027 г., а дългосрочните – до 1 януари 2028 г., което дава време за адаптиране.

Въпреки че доставките на газ по тръбопроводи от Русия са спаднали рязко след нахлуването в Украйна, няколко страни от ЕС са увеличили покупките си на руски втечнен природен газ.

Русия сега доставя около 13% от вноса на газ в блока, което е спад от 45% преди войната, като Унгария, Франция и Белгия все още са сред вносителите.