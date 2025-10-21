Заподозреният за убийството на 37-годишния българин в Атина се предаде на полицията

Мотивът за убийството изглежда е личен

Заподозряният за смъртоносното намушкване на 37-годишен мъж в атинския квартал Перистери се е предал на властите, съобщиха от полицията, цитирани от електронното издание на в. Kathimerini.

24-годишният мъж е нанесъл смъртоносно нараняване на жертвата с нож в корема около 3 часа сутринта в понеделник. Жертвата, български гражданин, е излязъл от клуб, за да говори с друго лице, когато е настъпило нападението. По-късно той е колабирал, кървящ на улицата, и е бил откаран в болница, където е починал въпреки усилията на лекарите.

Властите заявиха, че мотивът за убийството изглежда е личен. Подозираният е бил пребит от жертвата 15 дни по-рано. Според информацията, 24-годишният мъж се е спречкал с жертвата в клуба след ожесточена кавга, преди да го намушка.

Тази сутрин, придружен от адвоката си, заподозреният се е предал на властите.

Очаква се да се яви пред прокуратурата в следващите часове, за да даде показания.