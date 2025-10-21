Назад към бъдещето: вътре в бункера на Източна Германия от времето на Студената война

Германското правителство планира да увеличи гражданската защита

Преди няколко години спускането в влажния студ на най-големия ядрен бункер на комунистическа Източна Германия с неговите камери за деконтаминация и стаи с карти от времето на Студената война би било малко повече от зловещо пътуване в миналото. Днес то се усеща като предвестник на предстоящи борби.

Подземният триетажен команден център на Nationale Volksarmee (НВА), военните сили на Източна Германия, наскоро беше отворен отново за посетители и ги пренася в един свят, в който четириминутното предупреждение беше в съзнанието на всеки.

След като Германия отпразнува 35-ата годишнина от обединението си, бункерът напомни колко е важен цикълът на историята, пише The Times.

С враждебни дронове, кръжащи около военни бази, и шефове на разузнаването, предупреждаващи, че Русия се готви за война с НАТО, германското правителство планира да увеличи гражданската защита – повечето бункери от Студената война бяха разглобени след ентусиазма от края на историята през 90-те години.

Разположен в гора на 25 мили източно от Берлин, бункерът на НВА близо до село Ханекоп е завършен през 1976 г., за да позволи на военното ръководство на ГДР да продължи да функционира след ядрена, биологична или химическа атака. Казват, че иракският диктатор Саддам Хюсеин е бил толкова впечатлен от дизайна му, че е поръчал точно същия за себе си.

С подсилени със стомана бетонни стени с дебелина над три метра, той се простира на площ от над 7000 квадратни метра. Имал е капацитет за до 500 души, които са могли да живеят изолирани от света в продължение на 25 дни.

Голяма част от мястото изглежда така, сякаш хората просто са излезли на обяд. Ярките тапети от 70-те и 80-те години, оригиналните мебели, спалните и комуникационните помещения, пълни с винтидж, а по онова време и най-модерни компютри, радиооборудване и електрически пишещи машини, са били грижливо съхранени.

Въпреки че изглежда готов за Армагедон, той няма шанс да бъде пуснат отново в експлоатация. Не е построен достатъчно дълбоко под земята, за да служи като ядрен убежище в днешно време, а армията е изнесла двигателите, необходими за вентилационните и димоотводните системи, когато го е напуснала през 1993 г.

През годините бункерът е бил отворен за малък брой посетители, сред които, по спорен начин, са били и бивши офицери от НВА и тайната полиция Щази, които са облекли старите си униформи, за да отпразнуват носталгични срещи. Тези събирания вече са прекратени и след две години и половина затваряне бункерът е отворен за сравнително малкото хора, които са чували за него и са готови да предприемат пътуването.

Пластмасови цветя и цветни термоси украсяват масите, където се пуска на повторение запис на държавно радиопредаване от 1976 г., което ехото му се разнася зловещо по сивите коридори.

Тръби от старомодна пневматична система за съобщения минават по таваните и стените. Бюрата са препълнени с компютри, гордо носещи логото на Robotron, производител на електроника в Източна Германия.

В някои ъгли вода капе върху бетонния под от дупки, пробити от инженери на американската армия, за да тестват вероятната здравина на идентичния бункер на Саддам. Огромните редици от цветни превключватели в главната контролна зала напомнят за разцвета на Джеймс Бонд. В стаята с картите лесно може да си представим Блофелд, галещ котката си.

В кабинета на министъра на отбраната, с червен килим и дървена ламперия, има портрет на лидера на ГДР Ерих Хонекер над вратата и копие от „Каталог на британското отбранително оборудване 1976“ на бюрото. В тесния преддверие, който служи за стая за почивка на министъра, има сини фотьойли и телевизор.

Хонекер и останалите членове на Политбюро имаха свой собствен, по-малък бункер близо до Вандлиц, северно от Берлин, но той разполагаше с по-малко високотехнологично оборудване и не можеше да контролира оръжейни системи или да наблюдава военни движения. Той обаче беше оборудван с телевизионно студио за излъчване на съобщения към обществеността.

Cavator планира да превърне бункера в музей с аудиогидове и изложби.

„Искаме да има много интерактивни елементи, като телевизори, които се включват, когато влезеш в стаята, или телефон, който звъни“, каза Мелиц. Има планове да се предлагат нощувки и игри в стил „ескейп рум“.

Бункерът на НВА е толкова fascinating, колкото и депресиращ, реликва от време на страх, принуда и конкретна подготовка за най-лошия възможен сценарий.