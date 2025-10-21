Никола Саркози влезе в затвора (ВИДЕО)

Бившият френски президент е подал молба за освобождаване

Бившият френски президент Никола Саркози влезе в затвора, за да излежи петгодишна ефективна присъда по делото за престъпен заговор и незаконно финансиране на предизборната му кампания през 2007 г. Сред обвиненията срещу него са опити за набиране на средства от Либия – по времето на режима на Муамар Кадафи.

Според информация на „Франс прес“, малко след влизането си в затвора Саркози е подал молба за освобождаване.

Във вторник сутринта той напусна дома си в Париж, държейки за ръка съпругата си Карла Бруни, и се отправи към затвора „Ла Санте“, съобщава „Ройтерс“.

В изявление преди да прекрачи прага на затвора, Саркози отправи емоционално послание към французите:

„В момента, в който се готвя да прекрача стените на затвора ‘Санте’, мислите ми се насочват към французите от всички социални слоеве и с различни възгледи. Искам да им кажа с непоколебимата си сила, че този, който отива в затвора тази сутрин, не е бивш президент на републиката, а невинно лице. Преживявам това страдание от повече от 10 години. Това е една афера за незаконно финансиране без никакво финансиране! Съдебното разследване започна въз основа на документ, който вече е доказано фалшив. Не искам никакви предимства, никакви услуги. Няма за какво да ме съжаляват, защото гласът ми се чува, съпругата ми и децата ми са до мен, а приятелите ми са много. Но тази сутрин изпитвам дълбока болка за Франция, която е унизена от отмъщението, довело омразата до безпрецедентно ниво. Нямам никакво съмнение, че истината ще възтържествува. Но цената, която ще трябва да се плати, е смазваща.“



„Моля френския народ – независимо дали е гласувал за мен, или не, независимо дали ме подкрепя, или не – да осъзнае какво се случи току-що. Омразата наистина не познава граници“, каза още Саркози след произнасянето на ефективната му присъда.

Бившият президент определи решението на съда като удар по доверието във френската съдебна система и се зарече да продължи да се бори за доказване на невинността си.

„Ако искат да спя в затвора, ще спя в затвора, но с високо вдигната глава“, заяви той.

По информация на CNN, Саркози е бил откаран до затвора „Ла Санте“ с автомобил, придружен от десетки полицейски мотоциклети. Очаква се той да бъде настанен в специално обособено „ВИП крило“ на комплекса, предназначено за високопоставени лица и публични фигури.