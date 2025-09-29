Целта е до следващото лято в Плевен да няма воден режим, каза премиерът Желязков

„Напоителни системи“ ще търсят алтернативни решения за града

„Целта е до следващото лято в Плевен да няма режим на водата. Така че единствената задача, която има правителството, е да реши този проблем“. Това заяви министър-председателят Росен Желязков по време на заседание на кризисния щаб в Плевен.

„Не е време да говорим за минали грешки, а да действаме решително и без отлагане“, категоричен бе Желязков, подчертавайки, че въпросът е комплексен и изисква политическа воля както на централната власт, така и на местната администрация. Правителството вече има създадена организация и набелязани мерки.

Министър-председателят акцентира върху необходимостта от поемане на политическия риск от страна на общината при изпълнението на ремонтните дейности, въпреки неизбежните временни неудобства за гражданите. „Ако общината няма политическия потенциал и волята да го направи, да каже. Ако не може, ще го направи ВиК, ако и ВиК не може - ще търсим извънредни мерки, но няма как да оставим въпросът нерешен“, подчерта още премиерът.

Премиерът Росен Желязков подчерта, че въпреки усилията за подобряване на водоснабдяването и намирането на нови водоизточници, проблемът с безводието няма да се реши без сериозен ремонт на ВиК мрежата в Плевен, по която загубите на вода надхвърлят 70%. Министър-председателят отбеляза, че досега само 1 милиона лева от общо 50 милиона лева от общинската програма за Плевен са били насочени за водоснабдяване. В тази връзка Росен Желязков бе категоричен, че програмата ще бъде преразгледана и цялата сума ще бъде използвана за ВиК проекти.

Министър-председателят разпореди на вицепремиера Атанас Зафиров, който е председател на Националния борд по водите, да действа своевременно и ежеседмично да отчита изпълнението на предприетите действия. Росен Желязков поиска приоритетно да се следи спазването на утвърдените срокове и ефективното усвояване на финансовите ресурси, осигурени за решаване на кризата.

Министър-председателят е възложил на „Напоителни системи“ анализ за алтернативни решения за Плевен, които могат да бъдат включени в краткосрочните мерки, с цел максимално ефективно управление на водните ресурси.