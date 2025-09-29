Столичната община започва реконструкция на язовир „Иваняне-2“

Почистват 71 км речни корита на територията на София

Столичната община започва днес реконструкция на язовир „Иваняне-2“, съобщи кметът на София Васил Терзиев.

"София няма проблем с водата, но всички виждаме какво се случва в много други места в България – безводие, липса на план и безхаберие. Ние в София нямаме право да чакаме и да се надяваме някой друг да реши проблемите. Длъжни сме да действаме отговорно и проактивно – защото водата е безценен ресурс, а и защото всяка стотинка на хората трябва да се харчи разумно", посочва Терзиев в публикация във фейсбук.

"Преди две години държавата планираше ремонт на Язовир „Иваняне-2“ за над 2 млн. лв. по линия на Държавната консолидационна компания – модел, който в миналото често е носил повече съмнения, отколкото резултати - коментира столичният кмет - Вместо това решихме да поемем отговорността сами".

Той отбелязва, че Общината започва реконструкцията на язовира със средства от бюджета на СО – за три пъти по-малко пари (743 810 лв.), но със същия резултат.

Сегашното състояние на язовира е рисково – полуразрушен преливник, компрометирана стена и неработещ изпускател. Това създава реална опасност за хората в районите „Люлин“ и „Банкя“. С реконструкцията ще подсигурим укрепване на стената, нов преливник и изпускател и модерна система за контрол, информира кметът.

"Работи се и по всички останали язовири, за които отговаря Общината. Два от тях са неизползваеми и настояваме държавата да вземе решение за ликвидацията им. На тези в експлоатация правим текущи ремонти, почистваме речните корита и поддържаме стените", пише Терзиев.

"Паралелно върви и голямата ни програма за почистване на реките в София – 71 км речни корита, по които работим едновременно и с ускорени процедури. Целта е една – повече сигурност и спокойствие за хората".