СОС изслушва ръководството на "Топлофикация София" на извънредно заседание

Председателят на Столичния общински съвет (СОС) Цветомир Петров свиква извънредно заседание на съвета в петък, заради необходимостта от удължаване на договора за доставка на природен газ с между "Топлофикация София" и „Булгаргаз“ ЕАД. Заседанието е насрочено за 10:00 ч., съобщиха от пресцентъра на съвета.

Единствената точка в дневния ред е изслушване на изпълнителния директор на „Топлофикация София“ ЕАД Петър Петров и председателя на Управителния съвет на дружеството Милена Ценова.

Те ще представят информация относно необходимостта от удължаване на договора за доставка на природен газ между „Топлофикация София“ ЕАД и „Булгаргаз“ ЕАД, във връзка с постъпило предложение от държавното дружество. Очаква се да бъде обсъдена и готовността за предстоящия отоплителен сезон, както и планираните ремонтни дейности.