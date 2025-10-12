Кремъл предупреди САЩ за "драматичен момент" на ескалация на войната в Украйна

Кремъл заяви днес, че Русия е силно обезпокоена от изгледите САЩ да доставят крилати ракети "Томахок" на Украйна, предупреждавайки, че войната е достигнала до драматичен момент с ескалация на напрежението от всички страни, предаде БТА.

Американският президент Доналд Тръмп заяви в понеделник, че преди да се съгласи с доставката на "Томахок", би желал да знае какво Украйна е планирала да прави с тези ракети, защото не иска да ескалира военните действия. Същевременно обаче той заяви, че "е взел някакво решение" по въпроса, отбелязва Ройтерс.

Крилатите ракети "Томахок" имат обсег от 2500 км, което означава, че украинските сили биха били способни да ги използват за далекобоен обстрел дълбоко навътре в територията на Русия, включително и по столицата Москва, посочва световната агенция.

"Темата за "Томахок" поражда нашето изключително безпокойство", заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков в интервю за журналиста Павел Зарубин, което бе излъчено днес по руската държавна телевизия.

"Сега е настъпил един наистина драматичен момент, що се касае до факта, че напрежението се ескалира от всички страни", добави Песков.

Той заяви, че ако Русия бъде атакувана с ракети "Томахок", Москва трябва да вземе предвид, че някои техни модели могат да носят ядрени бойни глави.

"Само си представете, че ракета с голям обсег е изстреляна, лети, и ние знаем, че тя би могла да бъде ядрена. Какво трябва да си мисли Руската федерация? Как всъщност трябва да реагира Русия? Военните експерти отвъд океана трябва да осъзнаят това", отбеляза говорителят на Кремъл.