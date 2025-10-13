Руски дронове с оптични влакна достигат все по-далеч в Украйна

Дронове с оптично управление на бойните полета се разпространяват като средство за преодоляване на мерките за активно заглушаване в продължаващия украински конфликт. Русия въведе технологията първа, но Украйна скоро я настигна и двете страни вече произвеждат хиляди дронове месечно. Дроновете с оптично управление носят тънките си контролни кабели на макари, които се развиват по време на полет, пише The National Interest. Тези контролни кабели от своя страна се свързват с конзолата на оператора на дрона, позволявайки ясни и непрекъснати данни и навигация, макар че по очевидни причини те също така ограничават обхвата и маневреността. Дроновете с оптично управление вече са толкова повсеместни по бойните линии, че изхвърлени кабели са разпръснати по полетата и горите на Източна Украйна.

Появи се видео от скорошна атака на руски дрон с оптични влакна срещу украинския град Краматорск, разположен на 12 мили зад линията на съприкосновение между руските и украинските сили. Краматорск е дом на 100 000 украинци - приблизително половината от населението му преди войната - и се е превърнал и в основен украински военен логистичен център.

Забележително ясният видеозапис показва колко ефективен е потокът от оптични данни и как той помага за насочването. Операторът ясно избира паркиран пикап и плавно го удря право в двигателния отсек, взривявайки предницата на камиона. Изглежда, че операторът умишлено е избрал празно превозно средство – вероятно в опит да всее ужас, а не да причини жертви.

Един пикап, собственост на цивилен гражданин, не оказва съществено влияние върху военните усилия на Украйна. Но той влияе върху обществения дух, дори в град, толкова близо до фронта. Точните удари с дронове, дори малките, могат да изнервят дори най-смелия цивилен; ако руски пилот на дрон на километри разстояние може да се прицели и унищожи пикап с изключителна прецизност, следва, че той би могъл да унищожи и всяка друга цел. Да знаеш, че нечия безопасност или дори живот може да бъде застрашен от капризите на вражеска армия, е дълбоко обезпокоително.

Украинските власти вече издигат обширни мрежи по важни логистични коридори и около чувствителни инсталации. Призивите към градове като Краматорск да направят същото за своите улици и обществени места се увеличават. Мрежите очевидно няма да спрат по-тежки оръжия , но те са точно това, което е необходимо за по-малките FPV дронове – поне засега. Дори Русия защити някои от градовете си с мрежи, след като украинците демонстрираха способността да отвърнат на удара.

И двете страни разширяват обхвата на дроновете, управлявани с оптични влакна. Най-далечните екземпляри могат да достигнат 25 мили при перфектни условия, но обхват от 30 мили вероятно е близо до постигане. Тези дронове обаче не са непогрешими. Факторите на околната среда, най-вече вятърът, могат да възпрепятстват полета и обхвата им, както и препятствия като дървета, в които кабелите могат да се закачат. Допълнителното тегло от макарата с тел също създава съпротивление и ограничава маневреността. И накрая, малкият боеприпас, прикрепен към дрона, добавя тегло и съпротивление на вятъра.

Украинските сили също не са бездействали в разработването на активни контрамерки. Бригадата „Унгарски птици“ във въоръжените сили на Украйна е разработила система от мобилни радари за ранно предупреждение срещу FPV дронове. След това подразделението изстрелва дронове-прехващачи, за да ги свали. Командирът на бригадата „Унгарски птици“ Роберт Бровди наскоро публикува видеоклип, в който се твърди, че един от неговите прехващачи сваля руски FPV дрон с оптични влакна.

Както при всяка система за противовъздушна отбрана, този метод не е напълно защитен. Дроновете могат да преминат през радарната мрежа и наистина го правят. Но войната с дронове е все още развиваща се парадигма и се очакват по-ефективни контрамерки с продължаването на войната.

Дроновете с оптични влакна са нарастваща тревога за много украинци. Серхий Стерненко основава Фондация „Стерненко Общество“ , която е най-големият недържавен доставчик на дронове с FPV в Украйна. Той призовава за повече инвестиции в гражданска защита, като например мрежи. Той също така смята, че градове като Краматорск трябва да ограничат движението на цивилни или дори да евакуират напълно некомбатантите.

„Само ще става по-лошо“, заяви Стерненко, „защото технологиите не стоят на едно място.“

За автора: Уилям Лоусън

Уилям Лоусън е военен историк, специализиран в Втората световна война и конфликтите от 20 -ти век, както и в Американската гражданска война. Специализира в оперативното водене на война, особено в американската десантна доктрина. Пише по история, политика и огнестрелни оръжия за множество публикации и исторически списания. Член е на редакционния консултативен съвет на Saber & Scroll Journal и Military History Chronicles и е член на Обществото за военна история и Американската историческа асоциация. Лоусън живее във Вирджиния.