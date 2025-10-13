Човек може само да се надява, че това е поредната празна заплаха

Ако Съединените щати решат да доставят ракети „Томахоук“ на Украйна, това ще има негативни последици за всички. Това написа в Telegram заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев.

Той припомни, че ръководителят на Белия дом е заявил, че ако руският президент не разреши украинския конфликт, „това ще свърши зле за него“.

"Това е стотният и първи път, когато той отправя тази заплаха", отбеляза Медведев. „Ако „бизнес миротворец“ се отнася до „Томахоук“, фразата е неправилна. Доставката на тези ракети може да завърши зле за всички. И най-вече за самия Тръмп“, написа Медведев.

Медведев подчерта, че многократно е било заявявано, че е невъзможно да се различи ядрена ракета „Томахоук“ от конвенционална в полет.

„Те ще бъдат изстреляни не от Киев на Бандера, а от Съединените щати. „Четете: Тръмп“, заяви Медведев. „Човек може само да се надява, че това е поредната празна заплаха, подтикната от продължителни преговори с клоун, пристрастен към кокаин. Като изпращането на ядрени подводници по-близо до Русия.”