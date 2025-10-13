Русия стартира "Фаза нула" от подготовката за евентуална война с НАТО

Русия започна нова фаза на подготовка за потенциален конфликт с НАТО, известна като "Фаза нула“. Откриването на така наречените "малки зелени човечета“ на границата с Естония показва формирането на информационен и психологически плацдарм за евентуална бъдеща война, пише в последня си доклад Институтът за изследване на войната (ISW).

На 10 октомври естонските власти временно затвориха участък от пътя, преминаващ през руска територия в близост до границата между Русия и Естония, след като естонските гранични служители забелязаха в района малка група руски военни без отличителни знаци. Меелис Саарепуу, началник на Южната префектура на Естонската полиция и гранична охрана, съобщи на 11 октомври, че естонските власти са затворили участък от пътя с дължина почти един километър между Варска и Саатсе, част от който преминава през руска територия, по съображения за безопасност, след като на 10 октомври са забелязали седем въоръжени руски военни в близост до руския участък от пътя.

Саарепуу заяви, че униформите на военнослужещите сочеят, че те не са руски гранични войници. Саарепуу съобщи, че руските гранични войници са отговорили на запитванията на естонските гранични войници, като са заявили, че руската дейност в района е рутинна. Естонският външен министър Маргус Цахна заяви на 12 октомври, че руските сили действат "малко по-агресивно от преди“, но съобщенията, че ситуацията по границата става по-напрегната, са преувеличени. Цахна отбеляза, че естонските власти планират да преустановят изцяло използването на пътя в бъдеще, тъй като вече има или се изграждат алтернативни маршрути, които заобикалят руската територия.

Съобщенията за малка група руски военнослужещи, действащи в близост до естонската територия, идват на фона на нарушенията на естонското въздушно пространство от руски военни самолети на 7 и 19 септември.

"ISW продължава да оценява, че Русия наскоро е засилила своите тайни и явни атаки срещу Европа и че Русия е влязла в "Фаза нула“ – фазата на създаване на информационни и психологически условия – от кампанията си за подготовка за евентуална война между НАТО и Русия в бъдеще. Това събитие е първият случай, в който ISW наблюдава "малки зелени човечета“ (евфемизъм, използван от Кремъл за руските военни сили в униформи без отличителни знаци) да действат в близост до държава от НАТО в контекста на кампанията "Фаза нула".