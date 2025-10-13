„Калашников“ в момента доставя около 95 процента от всички стрелкови оръжия

Ремонтът на руските военни кораби се проточи с години, а в някои случаи дори десетилетия. Производството на военни самолети и танкове също затихва, като постоянно се пропускат планираните срокове. Една област, в която руският военно-промишлен комплекс не е претърпял значителни забавяния, е производството на стрелково оръжие, където Русия остава един от световните лидери. Концернът „Калашников" дори успя да осъществи доставките си предсрочно, включително с последната си партида от щурмови пушки АК-12К, пише The National Interest.

„Групата „Калашников“ реагира бързо на искането на клиента и ние усвоихме производството на компактни АК-12К в най-кратки срокове. Освен това, най-новите оръжия бяха изпратени на клиента предсрочно“, заяви в четвъртък главният изпълнителен директор на Групата „Калашников“ Алан Лускнико пред руската информационна агенция ТАСС.

Концернът „Калашников“ в момента доставя около 95 процента от всички стрелкови оръжия, използвани от руските военни, паравоенни и полицейски сили. Той също така изнася в повече от две дузини страни по света.

Въпреки че споделя името си с Михаил Калашников, легендарният съветски конструктор на оръжия, създал АК-47, компанията, известна сега като Концерн „Калашников“, има далеч по-дълбоки корени в руската история. Произходът на компанията може да се проследи до руския цар Александър I, който я основава през 1807 г. като императорски руски военен арсенал. След Руската гражданска война заводът остава под държавен контрол и до 2013 г. всъщност е известен като Ижевския машиностроителен завод.

През последните десетилетия Кремъл се стреми да замени своите остарели автомати „Калашников“ – включително АК-47, АКМ и дори по-модерния АК-74 – с по-модерни огнестрелни оръжия. Много войски, разположени в продължаващата война в Украйна, обаче са носили тези по-стари огнестрелни оръжия, като десетки хиляди са изтеглени от огромните арсенали на руската армия.

Наред с унищожените танкове и самолети, Москва се бори да поддържа доставки на пехотно оръжие и концернът „Калашников“ увеличи производството. Договор от 2020 г. предвиждаше предаването на над 40 000 автомата АК-12 на руската армия, а доставката беше завършена в началото на 2023 г. Оттогава Кремъл търси допълнителни автомати за привидно безкрайния поток от войски, изпратени в продължаващата война.

Произходът на щурмовата пушка АК-12

АК-12 е модернизирана версия на АК-74, която сама по себе си е подобрение на АК-47, известен от времето на Студената война. АК-12 е по същество най-новата от серията щурмови пушки, разработени от Михаил Калашников през по-късните етапи на Втората световна война и финализирани малко след края на конфликта.

Новодоставените оръжия са от АК-12К, компактният вариант, разработен миналата година по „заявки от щурмови и разузнавателни части на Въздушно-десантните сили на Русия“, се добавя в доклада на ТАСС. Както и при базовия модел АК-12, оръжията с селекторен режим на стрелба са газово-бутални с дълъг ход, с калибър 5,45 x 39 мм, но имат дължина на цевта само 290 мм (11,4 инча) и обща дължина с разгънат приклад от 810 мм (31,8 инча) или 570 мм (22,4 инча) със сгънат приклад.

„Щурмовите пушки АК-12К напълно отговарят на заявените изисквания и са ефективни благодарение на подобрената си прецизност и точност на огъня и надеждното им използване в градска война, окопи и близък бой“, обясни руската информационна агенция, добавяйки, че оръжията са „получили добри отзиви“ от руските войски, на които са били предоставени.

Петер Сичиу е публикувал над 3200 статии в повече от четири дузини списания и уебсайтове през 30-годишната си кариера в журналистиката.