Северна Корея разкрива ядрено оръжие, способно да порази САЩ

Новата ракета е само малко по-голяма от предшественика си Hwasong-19

Ким Чен Ун си сътрудничи с Русия, за да постигне амбицията си да изстрелва балистични ракети под вода Русия помага на Северна Корея да строи подводници, въоръжени с балистични ракети, твърди Южна Корея, дни след военен парад, на който Ким Чен Ун демонстрира оръжие, способно да порази САЩ, пише The Times.

Ан Гю-бек, министърът на отбраната на Южна Корея, заяви пред парламента в понеделник, че Пхенян изглежда се възползва от „различни“ руски технологии за плановете си за разработване на подводници, въпреки че не е ясно дали е постигнал амбицията си да изстрелва балистични ракети под вода.

Освен самоубийствени дронове, бойни танкове и свръхбързи хиперзвукови ракети, парада включваше „Хвасон-20“, невиждана досега междуконтинентална балистична ракета (МБР), предназначена да има обхват, за да удари Съединените щати.

„Зрителите избухнаха в ентусиазирани овации, когато колоната от междуконтинентални балистични ракети „Хвасонг-20“, най-мощната ядрена стратегическа оръжейна система на Корейската народнодемократична република, влезе на площада, запълвайки пистата“, се казва в репортажа на севернокорейската държавна информационна агенция.

Южнокорейски анализатори заявиха, че „Хвасонг-20“ е третият модел севернокорейска МБР, захранвана с твърдо гориво. Ранните севернокорейски балистични ракети разчитаха на течно гориво, което трябваше да се инжектира в оръжието не много преди изстрелването. Този отнемащ време процес ги правеше уязвими за откриване и унищожаване на земята, за разлика от ракета с твърдо гориво, която може да се зарежда с гориво и след това да се съхранява, за да се разгърне и изстреля бързо.

Новата ракета е само малко по-голяма от предшественика си Hwasong-19, но има по-голям и по-малко заострен нос, което предполага увеличен капацитет за носене и изстрелване на „множество независимо насочваеми връщащи се ракети“ (MIRV) – набор от бойни глави, които се изстрелват от една ракета към различни цели, което затруднява унищожаването им от прехващачи.

Корейският институт за отбранителни анализи изчислява, че Hwasong-20 може да може да носи шест до осем MIRV, в сравнение с четири или пет за предшественика си.

Досега е тествана само на земята и все още не е изстреляна. Когато Hwasong-19 беше тествана през октомври миналата година, тя летя 86 минути и достигна максимална височина от 7000 км, рекорд за севернокорейска ракета.

Изстреляна е под стръмен ъгъл нагоре, което я отвежда далеч отвъд земната атмосфера, но ако се лети по стандартна траектория, ракетата би могла да достигне градовете на континенталната част на САЩ - въпреки че не е ясно дали може да го направи точно и да носи ядрена бойна глава.

В сравнение със 70-ата и 75-ата годишнина на партията, тазгодишният парад беше по-малък по мащаб, но представеното оръжие беше по-модерно. То включваше Hwasong-11Ma, хиперзвукова балистична ракета със среден обсег, способна да удря Южна Корея и американски бази в Япония със скорости, които биха предизвикали съществуващата противоракетна отбрана.

На парада бяха представени и новите бойни танкове и ракета-носител Chonma-20 на Северна Корея.