Зловещо предупреждение на Тръмп към Макрон: Ще видиш какво ще се случи

Тръмп стисна по-силно ръката на Макрон

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е използвал груб език с френския президент Еманюел Макрон по време на ръкостискане на срещата на върха за Газа в Египет , заяви експертът по четене по устни Никола Хиклинг пред Daily Mail.

Тръмп не е искал да пусне ръката на френския си колега Еманюел Макрон на срещата на върха в Египет.

Четецът по устните Никола Хиклинг каза пред Daily Mail, че ръкостискането е било много повече от просто неофициален поздрав между двамата лидери, пише още изданието.

„Приятно ми е да те видя, съгласен ли си?“, каза Тръмп на Макрон , който скоро се обърна от камерата и промърмори нещо неразбираемо в отговор. Вестникът обаче не съобщава какво точно са обсъждали лидерите.

„Искрени ли сте?“, попита Тръмп, на което Макрон бързо отговори: „Разбира се“.

След това Тръмп стисна по-силно ръката на Макрон и отвърна рязко: „Добре, сега искам да знам защо ме нарани. Вече знам.“

„Наранявам само онези, които нараняват другите“, каза Тръмп на Макрон.

„Разбирам. Ще видим“, отговори той, преди Тръмп, според експерта, да му отправи „зловещо предупреждение“: „Ще видите какво ще се случи сега“.

На 13 октомври в Шарм ел-Шейх, Египет, започна среща на върха за прекратяване на войната в ивицата Газа, председателствана от лидерите на САЩ и Египет.