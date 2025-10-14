Мадагаскарският президент разпусна парламента преди гласуване за отстраняването му от длъжност

Преди това Андри Ражоелина напусна страната

Мадагаскарският президент Андри Ражоелина, срещу когото има улични демонстрации, разпусна с указ парламента преди гласуване за отстраняването му от длъжност, предаде БТА. Ден по-рано той отхвърли всякаква възможност за оставка, като призова да бъде спазвана конституцията. Това беше първото му изявление, след като през уикенда военните се присъединиха към протестите.

"В съответствие с разпоредбите на член 60 от Конституцията Народното събрание се разпуска", се казва в указ, публикуван във фейсбук страницата на президентството, чиято автентичност бе потвърдена от хора от обкръжението на президента. "Тази стъпка е необходима, за да бъде възстановен редът в нашата страна и да бъде укрепена демокрацията", заяви президентът в социалните мрежи.

Избраният през 2018 година и преизбран през 2023 година за петгодишен мандат на избори, бойкотирани от опозицията, държавен глава бе застрашен от вот за отстраняване от длъжност поради "временна неспособност", за което са нужни гласовете на две трети от народните представители.

Депутати от опозицията заявиха, че са събрали достатъчно подписи за гласуване на извънредно заседание днес. Те смятат, че президентският пост е овакантен, тъй като според френското радио Ер Еф И държавният глава е напуснал Мадагаскар в неделя на борда на френски военен самолет.

Gen Z takes power in Madagascar:



After weeks of protests led by the “Generation Z Madagascar” movement, President Andry Rajoelina fled the country.

The uprising, joined by unions and parts of the army, began over corruption and living conditions.



Now, the nation will reportedly… pic.twitter.com/eS2b1ocnDA — Cyrus (@Cyrus_In_The_X) October 14, 2025

Съгласно конституцията на Мадагаскар парламентарните избори следва да бъдат произведени от 60 до 90 дни след разпускането на законодателния орган.

Мадагаскар е обхванат от несигурност, демонстрациите продължават.

