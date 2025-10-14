Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че открита война между Русия и Алианса е възможна, ако Русия е „толкова глупава“, че да я атакува, съобщава La Repubblica.

„Ако Русия е достатъчно глупава да атакува НАТО, войната, която ще започне, ще бъде много различна от тази, която бушува в Украйна повече от три години и половина “, каза Рюте.

Той изрази надежда, че това никога няма да се случи, но ако Русия наистина нападне, войната, каза той, ще бъде различна „поради много причини“.

„Ще бъде различно от войната между Русия и Украйна по много причини, които не мога да обясня подробно сега, защото не искаме да им даваме информационно предимство, но ще бъде различно“, подчерта генералният секретар на НАТО.

Припомняме, че в петък, 10 октомври, естонското правителство затвори участък от пътя близо до държавната граница между Русия и Естония, след като граничари забелязаха малка група руски военни без идентификационни знаци в района.

Вчера, 12 октомври, естонският външен министър Маргус Цахкна заяви, че руските войски действат „някак по-решително и видимо от преди“.

Според анализатори, Руската федерация е навлязла в етап на формиране на условия преди началото на евентуална открита война със страните от НАТО в бъдеще.

Припомнете си, че Руската федерация може да се превърне в реална заплаха за НАТО още преди 2036 г. , както се вижда от нейните саботажни и шпионски дейности.

Експертите смятат, че след края на активните военни действия в Украйна, страната-агресор ще може бързо да разположи значителни военни сили на източния фланг на НАТО.