САЩ искат да настигнат Русия в областта на хиперзвуковите оръжия

Хиперзвуковите оръжия са толкова бързи, че скоростта им може да промени молекулите на въздуха около тях. Те могат да носят ядрена бойна глава, да летят ниско и да бъдат трудни за откриване. Поради потенциала си да променят съвременната война, тези оръжия са се превърнали в ключов фронт в засилващата се надпревара за военно превъзходство между САЩ от една страна и Русия и Китай от друга.

Двата главни съперника на САЩ вече разполагат с хиперзвукови снаряди. Военният парад в Китай през септември показа хиперзвукова балистична ракета „убиец на самолетоносачи“, създадена за атакуване на високоценни военноморски цели. Украйна твърди, че Русия е използвала хиперзвукова ракета за атака срещу Киев в началото на 2024 г., пише Bloomberg.

САЩ, под политически и стратегически натиск да не изостават, се борят да пуснат в употреба хиперзвуково оръжие. Американската армия съобщи на Bloomberg News в началото на октомври, че планира да разположи първата ракета на Пентагона до края на годината. Въпреки това, собствената тестова служба на Министерството на отбраната заяви, че оръжието все още не е доказало, че ще бъде ефективно в реални бойни условия.

Какво представляват хиперзвуковите оръжия?

Обикновено те се определят като бързи, нисколетящи и високоманеврени оръжия, проектирани да бъдат прекалено бързи и пъргави, за да могат традиционните системи за противоракетна отбрана да ги засекат навреме. За разлика от балистичните ракети, хиперзвуковите оръжия не следват предварително определена, извита траектория и могат да маневрират по пътя към целта си, според Конгресната изследователска служба.

Терминът „хиперзвуков“ описва всяка скорост, по-висока от пет пъти скоростта на звука, която е приблизително 760 мили (1220 километра) в час на морското равнище, което означава, че тези оръжия могат да се движат с поне 3800 мили в час. При хиперзвукови скорости молекулите на въздуха около летателния апарат започват да се променят, разпадайки се или натрупвайки заряд в процес, наречен йонизация. Това подлага хиперзвуковия апарат на „огромни“ напрежения, докато се движи през атмосферата, според доклад на американската армия от 2018 г.

Какви са различните видове хиперзвукови оръжия?

Има два основни типа: планерни летателни апарати и крилати ракети. Поради предизвикателствата, свързани с постигането на хиперзвуково задвижване на ракетите, по-голямата част от вниманието е насочено към първите, които се изстрелват от ракета, преди да се плъзнат към целта си. Ракетите имат двигатели, наречени скрамджети, които използват кислорода от въздуха и произвеждат тяга по време на полета, което им позволява да летят с постоянна скорост и височина.

Какви хиперзвукови оръжия са били използвани в бой?

Украйна заяви, че Русия е нанесла удар по Киев през февруари 2024 г. с ракетата „Циркон“, която е хиперзвукова крилата ракета, изстрелвана от кораб, способна да се движи със скорост между шест и осем пъти по-висока от скоростта на звука. Счита се, че „Циркон“ е способна да поразява както наземни, така и морски цели. Изследователската служба на Конгреса на САЩ, позовавайки се на руски източници, заяви, че тя има максимален обсег от приблизително 625 мили и може да бъде изстреляна от вертикални пускови системи, монтирани на крайцери, корвети и подводници.

По-рано Русия твърдеше, че е използвала хиперзвукови оръжия, наречени ракети „Кинжал“, във войната. Въпреки че „Кинжал“ или „Кинжал“ се движи с хиперзвукова скорост, това не е това, което оръжейните експерти имат предвид, когато говорят за хиперзвукови оръжия. „Кинжал“ е балистична ракета и въпреки че достига хиперзвукова скорост, това важи за почти всички балистични ракети в някакъв момент от траекторията им.

Хути бунтовниците, които контролират северозападната част на Йемен, заявиха, че ракетата, която са използвали за удара срещу централната част на Израел през 2024 г., е нова и хиперзвукова. Те не дадоха повече подробности. Повечето от дългоразстоячните атаки на бунтовниците срещу Израел – предприети в знак на солидарност с Хамас, който води война с страната от две години – са били пресечени над Червено море. Ударът, който причини незначителни щети, бележи най-далечното достигане досега на ракета, изстреляна от Йемен, който се намира на около 2000 км (1240 мили) от Израел. Оттогава хусите претендират за няколко други хиперзвукови ракетни атаки, включително срещу летище „Бен Гурион“ в Израел, но Израел оспорва, че хусите са постигнали какъвто и да е успех.

Кой разполага с хиперзвукови оръжия?

Китай, САЩ и Русия разполагат с най-напредналите възможности. Други страни, които проучват технологията, са Индия, Япония, Австралия, Франция, Германия и Северна Корея, която твърди, че е тествала хиперзвукова ракета. Иран, който подкрепя хусите, обяви публично през юни 2023 г. това, което описа като първата си хиперзвукова ракета, произведена в страната.

Освен „Циркон“, Русия разполага с „Авангард“ – планер, изстрелван от междуконтинентална балистична ракета, за която се твърди, че носи ядрена бойна глава. Руски източници твърдят, че тя е влязла в бойна готовност през декември 2019 г.

През 2023 г. Китай проведе успешен летателен тест на балистична ракета със среден обсег, оборудвана с хиперзвуков планер. Ракетата, наречена DF-27, е прелетяла разстояние от 2100 км за 12 минути. Financial Times първи съобщи, че китайската армия е провела две изпитания на хиперзвукови оръжия през лятото на 2021 г., включително изстрелване в космоса на орбитиращо хиперзвуково оръжие, способно да носи ядрен заряд. Китай оспори съобщенията за изпитанията, като заяви, че просто е изстрелял многократно използваемо космическо превозно средство.

Преди това Китай проведе редица успешни тестове на DF-17, балистична ракета със среден обсег, предназначена за изстрелване на хиперзвукови планерни апарати. Анализатори от американските разузнавателни служби оценяват, че тя вече може да бъде разгърната.

Китай тества и междуконтиненталната балистична ракета DF-41, която може да бъде модифицирана, за да пренася конвенционални или ядрени планерни апарати.

През септември Китай представи най-новото си хиперзвуково постижение: YJ-21. Ракетата е способна да развива свръхзвукова скорост и вероятно има обсег над 600 км. YJ-21 вече е изстреляна от разрушител на китайския флот, а държавните медии показаха бомбардировачи H-6, оборудвани с тези ракети, демонстрирайки тяхната гъвкавост и нарастваща интеграция в различни военни платформи.

Американската армия планира да разположи първото хиперзвуково оръжие на Пентагона до края на 2025 г. Програмата за дългообхватни хиперзвукови оръжия, известна също като Dark Eagle, се очаква да има обхват от над 1725 мили. Първата батерия ще струва около 2,7 милиарда долара, според Сметната палата (GAO).

Въпреки това, армията многократно не е успяла да демонстрира успеха на системата Dark Eagle в реални тестове. Армията проведе четири теста през 2023 и 2024 г., които бяха затруднени от проблеми с пусковата установка, последователността на изстрелване и качеството на производството на ракетите, съобщи GAO в доклад от юни 2025 г. През август 2024 г. системата е завършила първия си успешен „енд-ту-енд“ тестов полет, според Конгресната изследователска служба.

Войници представят кратко описание на възможностите на американската система за хиперзвукови оръжия с дълъг обсег в Северната територия, Австралия, на 9 юли.Фотограф: Сержант Перла Алфаро/Американска армия

Армията не е успяла да изпълни целта си от 30 септември да внедри тази авангардна технология.

В допълнение към Dark Eagle, Военноморските сили на САЩ ръководят разработването на планер за използване във всички военни клонове, докато Военновъздушните сили работят върху планер, изстрелван от въздуха. Агенцията за напреднали изследователски проекти в областта на отбраната на правителството, с подкрепата на Военновъздушните сили, разработва хиперзвукова крилата ракета, изстрелвана от въздуха, според Конгресната изследователска служба.

Какво е значението на хиперзвуковите оръжия?

В интервю за Bloomberg TV през октомври 2021 г. американският генерал Марк Мили, тогава председател на Общото командване на въоръжените сили, сравни предполагаемите тестове на Китай на хиперзвукова оръжейна система по-рано същата година с „момента Спутник“, позовавайки се на пионерското изстрелване на спътник от Съветския съюз през 1957 г., което му даде ранно предимство в космическата надпревара и шокира САЩ.

Хиперзвуковите оръжия са много трудни за противодействие с помощта на съществуващите средства за отбрана. Американски официални лица твърдят, че американските хиперзвукови оръжия, за разлика от тези, които се разработват в Китай и Русия, са проектирани да носят конвенционални, а не ядрени оръжия. Но това не успокоява потенциалните противници на САЩ, които нямат начин да знаят дали такова оръжие всъщност носи ядрена бойна глава, докато е в полет. Стремежът на Китай и Русия да придобият такива системи отразява опасенията, че хиперзвуковите оръжия на САЩ биха им позволили да нанесат превантивен, унищожителен удар по техните ядрени арсенали и поддържащата инфраструктура. Разполагането на противоракетна отбрана от страна на САЩ би ограничило способността им да нанесат ответен удар срещу САЩ.