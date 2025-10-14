Разлом в тектонична плоча край бреговете на САЩ заплашва с мегаземетресение

В този регион океанска плоча, наречена Хуан де Фука, се потапя под континенталната плоча на Северна Америка

Силно земетресение може да се случи в Съединените щати поради разлом в тектоничната плоча по крайбрежията на Калифорния, Орегон и Вашингтон , според „Ню Йорк Таймс“ (NYT), позовавайки се на учени.

„Сред тектоничните рискове заплахата от мегаземетресение в района на разлома Сан Андреас в Калифорния изглежда доста плашеща, но разломът в зоната на субдукция Каскадия дава на експертите още повече основания за безпокойство“, се посочва в статията.

Експертите казват, че тъй като тектоничната плоча Хуан де Фука е притисната между две други плочи, тя е подложена на огромно напрежение, което може да доведе до появата на нови разломи.

В тектоничните кошмари на света, гигантско земетресение по разлома Сан Андреас в Калифорния се извисява като голямо. Но по-на север, друг геоложки разлом - зоната на субдукция Каскадия - дава още повече повод за безпокойство на планиращите бедствия. Възможността Каскадия да разтърси северозапада в близко бъдеще беше подчертана в статия в New Yorker от 2015 г., която нарече хипотетичното събитие „Наистина голямото“.

В проучване, публикувано миналия месец в списание Geosphere, учените, занимаващи се със земетресения, предполагат, че двата разлома може да имат преплетена съдба. Тяхната статия предполага, че земетресенията в Каскадия от близкото геоложко минало са предизвикали земетресения и по разлома Сан Андреас.

„За Каскадия често се говори като: „когато изчезне, ще бъде най-голямото бедствие в историята на Северна Америка“, каза Крис Голдфингър, почетен професор в Държавния университет на Орегон, чиито по-ранни предупреждения бяха подчертани в тази статия в New Yorker.

Зоната на субдукция на Каскадия се простира от остров Ванкувър в Канада до Северна Калифорния. В този регион океанска плоча, наречена Хуан де Фука, се потапя под континенталната плоча на Северна Америка.

Д-р Голдфингър за първи път е събрал данни, свързващи разломите, по време на изследователски круиз през 1999 г. Неговата група е пътувала до южния край на Каскадия, за да събере седиментни ядра от морското дъно, които могат да разкрият исторически запис на хиляди години земетресения на разлома.