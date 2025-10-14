Технологичните милиардери се подготвят за Страшния съд

Има и по-тъмна страна на тази фантазия

Технологични титани като Зукърбърг според информациите строят сложни подземни убежища, което поражда опасения за бъдещето на изкуствения интелект. Докато някои отхвърлят това като „подготовка за края на света“, създателите на усъвършенстван изкуствен интелект, като главният учен на OpenAI, изразяват неспокойство относно потенциала му. Тази „бункерна менталност“ подчертава нарастващата загриженост сред иноваторите относно непредвидимите последствия от техните творения. Когато Марк Зукърбърг започна работа по Koolau Ranch – неговото обширно имение от 1400 акра на Кауаи – идеята за милиардерите от Силициевата долина, които „се подготвят за края на света“, все още се считаше за маргинална мания.

Десетилетие по-късно, слуховете около укрепения му комплекс в Хавай са станали част от много по-голяма дискусия за страха, властта и несигурното бъдеще на технологиите.

Според Wired, ранчото включва подземен убежище, оборудвано със собствено енергийно и хранително снабдяване. Дърводелците и електротехниците, които са го построили, са подписали строги споразумения за неразкриване на информация. Стена с височина 1,80 м предпазва обекта от любопитни погледи. Когато миналата година беше попитан дали строи бункер за Страшния съд, Зукърбърг отхвърли въпроса.

„Не“, отговори той категорично. „Това е просто малко убежище, като мазе.“

Това обяснение не е спряло спекулациите – особено след като той е купил и 11 имота в Пало Алто, според BBC, за които е похарчил около 110 милиона долара и за които се твърди, че са с подземен обем от 650 квадратни метра. Съседите му са му дали собствено прозвище: пещерата на милиардера.

И Зукърбърг не е сам. Както съобщава BBC, други технологични гиганти тихо правят същото – купуват земя, строят подземни трезори и се подготвят, по някакъв негласен начин, за свят, който може да се разпадне.

Рейд Хофман, съосновател на LinkedIn, някога я нарече „застраховка срещу апокалипсис“. Той твърди, че приблизително половината от свръхбогатите хора по света имат някаква форма на такава застраховка и че Нова Зеландия, с отдалечеността и стабилността си, е станала популярно убежище.

Сам Алтман, главен изпълнителен директор на OpenAI, дори се пошегува, че ще се присъедини към германско-американския предприемач и рисков капиталист Питър Тийл в отдалечена новозеландска имот „в случай на глобална катастрофа“.

Сега, това може да звучи параноично. Но както BBC посочва, страхът вече не е само от пандемии или ядрена война. Става дума за нещо съвсем друго – нещо, което тези хора са помогнали да създадат.

Когато хората, които създават изкуствен интелект, започват да се страхуват от него Към средата на 2023 г. ChatGPT на OpenAI завладя света. Стотици милиони го използваха, а учените от компанията се надпреварваха да пускат актуализации по-бързо, отколкото някой можеше да усвои. Вътре в OpenAI обаче не всички празнуваха.

Пристигането на Страшния съд се предсказва от години, но напоследък технологичните лидери казват, че то ще настъпи скоро. Сам Алтман от OpenAI заяви през декември 2024 г., че това ще се случи „по-скоро, отколкото повечето хора по света си мислят“.

Сър Демис Хасабис от DeepMind го оценява на пет до десет години. Дарио Амодей, основател на Anthropic, казва, че „мощна AI“ може да се появи още през 2026 г.

Според репортажа на BBC, Бабак Ходжат, технически директор в Cognizant, е съгласен. Все още са необходими „фундаментални пробиви“, преди изкуственият интелект да може наистина да се равнява на човешкия мозък или да го надмине.

Но това не е попречило на вярващите да си представят какво ще последва: ASI, или изкуствен супер интелект – машини, които мислят по-добре, планират по-добре и може би ще ни надживеят.

Утопии, антиутопии и фантазии от „Междузвездни войни“ Оптимистите рисуват блестяща картина. AI, казват те, ще лекува болести, ще оправи климата и ще генерира безкрайна чиста енергия. Илон Мъск дори предсказа, че тя може да доведе до ера на „универсални високи доходи“.

Но както отбелязва BBC, има и по-тъмна страна на тази фантазия.

Какво ще стане, ако изкуственият интелект реши, че проблемът е в самото човечество?

Правителствата се опитват. Изпълнителната заповед на президента Байдън от 2023 г. изискваше от компаниите да споделят резултатите от безопасността на ИИ с федералните агенции. Но тази заповед по-късно беше отменена от Доналд Тръмп, който я нарече „пречка“ за иновациите. Във Великобритания беше създаден Институт за безопасност на ИИ, за да проучи рисковете, но дори и там надзорът е по-скоро академичен, отколкото практически.

Междувременно милиардерите се зариват. Забележката на Хофман „намигване“ за закупуването на къщи в Нова Зеландия казва всичко.

Машини, които мислят, но не чувстват

Дори в най-развития си вид изкуственият интелект остава машина за моделиране. Той може да предсказва, изчислява и имитира, но не чувства.

Човешкият мозък все още има около 86 милиарда неврони и 600 трилиона синапси, което е много повече от всеки модел, създаден от силиций. Той не спира и не чака подсказки; той непрекъснато учи, преоценява и чувства.

Тази разлика – съзнанието – остава единствената граница, която технологията не е пресекла.

Може би затова съществуват бункерите. Може би не е само параноя или суета. Може би, дълбоко в себе си, дори най-брилянтните технолози се страхуват, че са освободили нещо, което не могат напълно да разберат или контролират.