Бразилия ще защити 140 милиона души от денга със суперфабрика за комари

Тежките случаи на денга могат да бъдат фатални

Най-голямата в света биофабрика за развъждане на комари, заразени с бактерията Wolbachia, метод, използван от изследователите за борба с денга, се надява да защити около 140 милиона души от болестта в Бразилия през следващите години, съобщи компанията, цитирана от Reuters.

Заводът Wolbito do Brasil, подкрепян и използван изключително от бразилското министерство на здравеопазването, отвори врати в град Куритиба на 19 юли. Съвместно предприятие между World Mosquito Program, Oswaldo Cruz Foundation и Institute of Molecular Biology of Parana, то може да произвежда 100 милиона комари яйца на седмица.

„Wolbito do Brasil ще може да защити около 7 милиона души в Бразилия на всеки шест месеца“, заяви в интервю Лучано Морейра, главен изпълнителен директор на компанията.

Денга, известна в разговорния език като „чума на костите“ заради изтощителната болка, която може да причини, се разпространява от комарите Aedes aegypti, които заразяват стотици милиони хора всяка година, според Световната здравна организация (СЗО).

Тежките случаи на денга могат да бъдат фатални и 6297 души са починали от болестта в Бразилия миналата година, най-тежката година в историята, според данни на СЗО.

Бактериите Wolbachia предотвратяват комарите да предават денга и други болести като Зика или Чикунгуня. Затова здравните власти освобождават лабораторно отгледани комари, заразени с Wolbachia, за да се размножават с местните популации комари и да предадат бактериите, блокиращи предаването на вируса.

Според бразилското министерство на здравеопазването, от 2014 г. насам този метод вече е защитил повече от 5 милиона души в осем бразилски града.