Кратерът Silverpit в Северно море е образуван от удар на астероид

Според учените астероидът с ширина 160 метра се е разбил в морето

Днес десетилетният научен дебат може да бъде разрешен. Кратерът Silverpit, намиращ се на 700 метра под морското дъно в Северно море, най-вероятно е бил създаден от пряко ударение на астероид или комета с размерите на катедралата в Йорк, която се е устремила към Земята преди повече от 43 милиона години, пише The Guardian.

Според учените астероидът с ширина 160 метра се е разбил в морето, предизвиквайки цунами с височина 100 метра. Вероятно това е бил много лош ден за ранните бозайници в района, но не толкова лош, колкото последствията от сблъсъка на астероида, който е унищожил динозаврите преди 66 милиона години.

Кратерът Silverpit не се доближава до мащаба на кратера Chicxulub в Мексико, когато астероид с ширина около 6 до 9 мили се е сблъскал със Земята, което е довело до масово изчезване на 75% от растителните и животинските видове. Но все пак е интересен и, като единственият кратер от сблъсък в близост до днешното Обединено кралство, изключително важен, казват експертите.

Уисдийн Николсън, седиментолог от университета Хериот-Уат в Единбург, който ръководи изследователския екип, каза, че новите сеизмични изображения са им дали безпрецедентен поглед върху кратера.

Получаването на доказателството е било „определено вълнуващ момент“, каза той, описвайки разследването като „подход на игла в купа сено“.

Кратерът с ширина 2 мили, заобиколен от зона с кръгли разломи с ширина 12 мили, е открит през 2002 г. от петролни геолози.

Тези, които го откриха, смятаха, че той наистина е кратер от сблъсък с хиперскорост, посочвайки характеристики, които често се свързват с такива кратери, включително централен връх, кръгла форма и концентрични разломи.

Първоначално се смяташе, че е на повече от 60 милиона години и това стана новина. „Кратерът може да е от удара на астероид“, гласеше доклад на Guardian от онова време.

Но някои учени не бяха убедени, като твърдяха, че произходът му е много по-малко интересен – най-вероятно е бил причинен от движението на солеви скали в дълбочина.

„Чувствам се, като че ли развалям партито“, каза геологът проф. Джон Андерхил от Университета в Единбург, който по това време беше начело на скептиците. „Това е по-малко бляскаво обяснение, но това е, което показват научните данни.“

През 2009 г. в Геоложкото дружество се проведе дебат, който Николсън помни. „По това време бях докторант и дебатът беше доста известен, поне в геоложките среди.

„Проведоха голям дебат и след това гласуваха. С преобладаващо мнозинство беше решено, че кратерът не е образуван в резултат на сблъсък. Повечето хора подкрепиха обикновеното обяснение и мисля, че това отразява тенденцията да се отхвърля по-ефектното обяснение.“

Гласуването беше 80-20 срещу хипотезата за удара, което повдигна въпроса дали геолозите са по природа консервативни.

„Има различни видове геолози“, каза Николсън. „Хората казват, че се вълнувам прекалено много от определени идеи.“

С финансиране от Съвета за изследване на природната среда екипът, ръководен от Николсън, използва сеизмично изображение, микроскопски анализ на скални отломки и цифрови модели, за да предостави това, което според тях е най-силното доказателство досега, че Silverpit е един от кратерите от удар на Земята.

Сблъсъците с астероиди са благодатно редки, като в историята на човечеството не е регистриран нито един. Кратерите, оставени от ударите, също са редки, защото „тектониката на плочите и ерозията унищожават почти всички следи от повечето от тези събития“, каза Николсън. „На сушата съществуват около 200 потвърдени кратера от удари, а под океана са идентифицирани само 33.“

Silverpit е изключително добре запазен и важен, каза той. „Можем да използваме тези открития, за да разберем как астероидните удари са оформили нашата планета през историята, както и да предскажем какво би могло да се случи, ако в бъдеще имаме сблъсък с астероид.“