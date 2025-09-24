Скритият град „орлово гнездо”, който Александър Велики не успя да завладее

В Термесос местоположението е особено значимо

Александър Велики се опита да завладее Термесос, но не успя. Днес невероятните пусти руини на този някога мощен град, кацнал като укрепено орлово гнездо високо в планините на югозападна Турция, могат да бъдат завладени от всеки, който е готов да се изкачи дотук. Термесос стои празен. Това е впечатляващо археологическо съкровище, запазено в изолация, което се вижда само от малцина хора, които правят пътуването от плажните курорти на близката туристическа дестинация Анталия, пише CNN.

Това е жалко за онези, които пропускат тази възможност. За онези, които успяват да го разгледат, това е голям бонус. Те могат да се разхождат из един от най-впечатляващите древни градове на Турция съвсем сами.

Това е място с невероятна атмосфера: история и пейзажи; гледки и тишина; природа и разруха – всичко това се съчетава, за да създаде едно от най-великите, но непознати археологически чудеса на Средиземноморието.

Тук, бавно поглъщани от растителността и износени от времето, се намират гигантски мавзолеи, огромни подземни цистерни, храмове, внушителни градски стени и зашеметяващ театър, разположен като Мачу Пикчу на върха на хълм, откъдето се разкрива гледка, простираща се на километри наоколо.

Въпреки пустотата си, Термесос е лесно достъпен. Отнема само около 45 минути с кола от претъпкания център на Анталия до входа на Националния парк Гюлюк-Термесос – защитена природна зона, която обгражда руините.

Скрити от растителността в единия край на агората са разпръснатите камъни от останките на това, което явно някога е било величествена улица, водеща по склона на хълма. Вместо къщи или магазини, тук са били наредени гробниците на богатите и могъщите от Термесос.

Древни саркофази, издълбани с улики за това, кого са съдържали някога, като щитове и копия за воини, лежат разпръснати. Някои са малки, други огромни – което дава представа за нивото на богатство или власт. Някои са незавършени, а масивните им пиедестали подсказват какво биха били.

Всички те са били разбивани от разбойници през вековете, стените им са счупени, а капаците са отворени, въпреки че някога са били затворени с метални скоби. Корени от дървета и бръшлян също са се промъкнали през каменната зидария.

„ Крадците, които са работили тук, са били много добри в работата си“, казва Ондер Угуз, учител по изкуство от Анталия и лицензиран гид, който предлага екскурзии до Термесос, който го е очаровал още от първото му посещение като студент през 1996 г. („Беше любов от пръв поглед!“).

За да стигнете до сърцето на древния град, трябва да се изкачите по листата пътека, която на места е малко неравна и стръмна. Посетителите тук трябва да са оборудвани с здрави обувки и да са готови за леко изморително изкачване по труден терен. През лятото е най-добре да се посети рано, преди температурите да започнат да се покачват, и да се вземе вода.

Скоро се появяват долните градски стени – първият намек за това колко добре защитен е бил Термесос, когато е бил построен, вероятно около четвърти или пети век преди Христа, дълго преди римляните да се появят с инженерните си умения, които щяха да променят познатия свят.

Това повдига въпроса: как са го направили хората от Термесос?

Угуз се смее на предположението, че тук има някаква мистерия. Според него ние сме прекалено увлечени от постиженията на нашата технологична ера, за да оценим дори основните умения на нашите далечни предци.

„Вие и аз сме нищо без нашите компютри и профили в социалните медии“, казва той (малко след като прави снимка за своя Instagram профил). „Отнемете ни ги и сме безпомощни. Не и тези хора. Те са работили с камък в продължение на векове. Нямали са нищо друго. Да строят такива неща е било това, което са знаели да правят.“

Народът на Термесос е бил известен като солимци, потомци на лувийците, древна цивилизация, която е обхващала територията на днешна Турция, но е била пренебрегвана от археолозите до последните няколко десетилетия. До днес малко се знае за солимците и кога са построили своя град, но с обявените за 2025 г. първи разкопки на обекта, това може да се промени.

Солимците обаче, явно са знаели какво правят. Изборът им на местоположение показва гениално стратегическо мислене. Не само че се намираше на важен търговски път, което му позволяваше да забогатява от стоки и плащания от хора, пътуващи към и от Средиземноморието, но и надморската му височина и впечатляващата гледка го правеха лесен за защита.

Ето защо, когато Александър Велики се появил около 333 г. пр.н.е. – когато Термесос за първи път се появил в историческите книги – той явно не успял да нападне или блокира града, за да го принуди да се предаде, въпреки многократните си опити. Той наричал града „орлово гнездо.”

По-късно римляните са имали по-голям успех в контролирането на града. Не чрез сила, казва Угуз, а чрез по-коварни средства, като предлагане на автономия под римска „защита“. „Римляните са били като мафията“, предполага той.

Качвайки се по-нагоре по хълма по камениста пътека, обрасла с ароматно диво салвия, се виждат още доказателства за това колко изтънчен е бил животът в Термесос. Вляво се намират мраморните руини на гимнастическия салон на града, нещо като колежански кампус за обучаващи се войници, с баня и трапезария.

Част от основната сграда все още е запазена, като има индикации, че някога по предната й стена са се простирали впечатляващи арки. Вътре имало два етажа, плюс подземен свод за съхранение. Отпред се намира палестрата, област, която е била използвана за борба и бойни тренировки и която днес е осеяна с парчета от теракотените керемиди на гимнастическия салон.

Разбира се, тя е почти напълно разрушена. Смята се, че Термесос е бил разрушен от земетресение, чиято точна дата не е известна, но вероятно е било през 4-ти или 5-ти век. Това, което е останало, не е резултат от археологическа реконструкция. Това е истинското състояние, в което сградата е останала през последните 1600 години.

Тук, по време на посещението ни през юни 2024 г., тишината и пустотата на мястото позволяват на въображението да блуждае – връщайки тези воини към живот и позволявайки визуализирането на техните симулационни битки на място, което се е променило толкова малко с течение на времето.

Разкопките, започнати през лятото на 2025 г., ще се съсредоточат върху мавзолея, пътя към некропола, древните водни съоръжения и портата на Хадриан, съобщава Hürriyet Daily News.

„Един от главните пътища към некропола се простира на 400–500 метра, осеян с гробници и саркофази, много от които са паднали. Ще възстановим подиумите и ще ги сглобим отново. Две водни съоръжения също ще бъдат почистени и ремонтирани“, заяви пред турския вестник ръководителят на разкопките Мустафа Кочак от университета „Анталия Билим“.

По-нагоре, горните градски стени предлагат впечатляваща гледка към гората отдолу и са добра наблюдателна точка за всеки, който се опитва да се промъкне за нахлуване. Отвъд тях има още доказателства за цивилизация.

Има останки от покрита система за отводняване. И за град, който е имал малко водни източници, те са едно от най-впечатляващите му предимства – гигантски многокамерни подземни цистерни, издълбани на ръка в твърда скала и облицовани с мазилка.

С капацитет до 1500 тона вода, тези кавернозни съдове са били жизненоважни за оцеляването на град с малко естествени източници на H2O – особено когато Александър Велики е организирал блокади. Днес те са пълни с счупени колони и други отломки, вероятно изхвърлени там, когато градът е бил изоставен. Има спекулации, че недостигът на вода може да е бил причината за решението градът да бъде преместен на друго място.

Наблизо се намира внушителната външна стена на булеутериона или събранието, което е било седалището на властта в града, друга централна агора, датираща от предримски времена, и руините на улица с колонада, на която някога са се намирали най-ексклузивните магазини в града.

„Това е Шанз-Елизе на Термесос“, казва Угуз. Както и на парижкия булевард с луксозни магазини, тук богатите са харчили парите си, обяснява той. Тук са се продавали най-добрите маслинови масла, платове, кожени изделия и стоки, внесени от цялото Средиземноморие.

След последното прескачане на огромни мраморни плочи, пред нас се разкрива епична панорама на голямата сцена, разположена на най-високата точка на града.

Гледката е зашеметяваща, с планински клисури, спускащи се от двете страни. Стръмният склон зад горните стени на театъра е зашеметяващ. Това ни напомня да бъдем внимателни, когато изследваме руини, които не са оградени за безопасност.

С капацитет за около 4000 души, полукръгът от каменни тераси е обърнат към руините на това, което вероятно е било сцена. Театърът вероятно е по-стар от пристигането на римляните, но по-късно е бил обновен по римски модел.

В Термесос местоположението е особено значимо, тъй като се намира срещу планина, която някога е била свещена за жителите на града. Лесно е да се разбере защо това е било толкова свещено място, с гледка, която в дни без мъгла се простира чак до пристанището на Анталия.

И отново, това е място, където можеш да седнеш и да си представиш как е изглеждал животът преди почти 2000 години, когато такива театри са били използвани от римляните, според Угуз, като инструмент за пропаганда – мека сила, за да поддържат империята си под контрол.