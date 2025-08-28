Кремъл коментира филма с Джуд Лоу в ролята на Путин

Кремъл все още не е гледал филма “Магьосникът от Кремъл” на френския режисьор Оливие Асаяс, заяви прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков, коментирайки публикуването на първите кадри от филма.

“Не. Никой не се е свързал с нас”, отговори той на журналиста от Life Александър Юнашев.

Песков е отбелязал също, че създателите на филма не са търсили съвет от Кремъл. В същото време Песков е отказал да оцени филма преди да го гледа.

Образът на Владимир Путин в “Кремълският магьосник” е въплътен от британския актьор Джуд Лоу. Във филма участват още Пол Дано, Зак Галифианакис и Том Стъридж.

Той добави, че не е готов да съди филма задочно.

Новият филм на френския режисьор Оливие Асаяс е базиран на едноименния бестселър от Джулиано да Емполи. Премиерата се очаква на филмовия фестивал във Венеция, който започна на 27 август.

Както съобщи Deadline, “Кремълският магьосник” е политически трилър, чието действие се развива в началото на 90-те години на миналия век. Сюжетът се фокусира върху младия художник и телевизионен продуцент Вадим Баранов (в ролята американският актьор Пол Дано), който неочаквано става PR човек на обещаващ служител на ФСБ Владимир Путин.