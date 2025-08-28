Руски Су-35 прихвана американски „Посейдон“ със свръхсекретен радар над Черно море (ВИДЕО)

Руски изтребители са прехванали американски самолет P-8 Poseidon, оборудван със свръхсекретен радар, над Черно море, изпълнявайки необичайна мисия, твърди Русия. Информацията не е потвърдена от западни източници, пише Newsweek.

Кадри от прихващането бяха публикувани в руската Telegram група Fighterbomber, която е свързана с руските ВВС.

Руснаците твърдят, че самолетът P-8A Poseidon на ВМС на САЩ е излетял от NAS Sigonella около 09:00 ч. централноевропейско време за нова разузнавателна мисия. Все още никой западен източник не е потвърдил информацията.

Fighterbomber отбеляза, че въпреки че американските самолети провеждат почти ежедневно разузнаване над Черно море, те рядко биват прихващани от руски изтребители.

Русия твърди, че е прехванала американски самолет над Черно море. Твърди се, че е бил на секретна мисия.

Този път P-8 Poseidon беше оборудван с радарна станция AN/APS-149 под фюзелажа, част от крайбрежната система за радарно наблюдение.

Разработена от Raytheon, системата е предназначена за дистанционно откриване на надводни и наземни цели в крайбрежни райони, както и за наблюдение на морски и сухопътни пътища.

Радарната станция AN/APS-149 е включена в списъка със строго секретни програми на Пентагона.

Очевидно това е първият път, когато радарната станция P8 Poseidon е използвана в Черно море. Също така, в други мисии, тя много рядко е удължавала антената за по-дълбоко проникване, според The War Zone.

The meeting between a Russian Sukhoi fighter jet and U.S. Navy Boeing P-8A Poseidon maritime patrol aircraft/ASW plane over the Black Sea. Video reportedly from today.



The P-8A is equipped with the AN/APS-154 Advanced Airborne Sensor multifunctional AESA radar, deployed under… pic.twitter.com/F6xo80Hyq4 — Status-6 (Military & Conflict News) (@Archer83Able) August 27, 2025

Обхватът му е официално класифициран, но се оценява на стотици километри както за морски, така и за сухопътни цели.

Американският самолет P8 Poseidon се е заредил с гориво в Румъния за мисията, която е продължила няколко часа.

След като е прелетял над Балканите, американският разузнавателен самолет е извършил дозареждане във въздуха над Източна Румъния, преди да се насочи към Черно море, където е започнал патрулната си дейност, твърдят руснаците.

„Посейдон“ остана в оперативната зона няколко часа, достигайки източната част на басейна, преди да се върне в Сигонела около 17:30 ч. централноевропейско време.

Това е последната от поредица подобни мисии през последните дни, като американските самолети „Посейдон“ редовно напредват по-на изток, за да наблюдават отблизо региона и по-специално руската военноморска база в Новоросийск, която се превърна в основен център на Черноморския флот след постепенното намаляване на операциите в Севастопол.

Самолетът на ВМС на САЩ е летял без ескорт, въпреки че разузнавателните самолети обикновено са придружени от няколко изтребителя на НАТО. Също така, необичайно, Русия е изстреляла в бой самолети-прехващачи, вероятно Су-35С.

Не бива да забравяме, че Русия води дезинформационна битка със Запада, така че трябва да бъдем предпазливи към всичко, което идва от Москва.

Свръхсекретна радарна станция контролира руската военна дейност

В мирно време „прехващане на самолет“ означава, че изтребители се приближават до друг самолет за проверка и ескорт.

Когато САЩ изпращат такива самолети в Черно море, те преследват няколко цели едновременно.

Откриването и каталогизирането на вражески системи за противовъздушна отбрана и радарното картографиране на цели на брега и във вътрешността на страната е ежедневна дейност за този изключително уникален самолет.

Като правило, той се използва за наблюдение на руския флот, контрол на ракетната активност на Руската федерация, предоставяне на разузнавателни данни на Украйна и демонстриране на присъствието на НАТО.