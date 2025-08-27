Американските мита върху индийските стоки скочиха до 50%

Президентът Доналд Тръмп изпълни заплахата си да удвои митата върху вноса от Индия до 50%. Ход, който би могъл да застраши отношенията с един от най-важните търговски партньори на Америка и да повиши потребителските цени, предаде CNN.

Това се случва само седмици след като Тръмп въведе нова базова тарифа от 25% върху индийски стоки. Таксите върху Индия, петата по големина икономика в света, сега са сред най-високите, които САЩ налагат във всички страни.

Последният кръг от мита срещу Индия има за цел да накаже страната за вноса на руски петрол и подпомагането на Русия да финансира войната си с Украйна, заяви Тръмп.

Американските фирми, а напоследък и потребителите, вече отчитат по-високи разходи в резултат на тарифната кампания на Тръмп, докато състоянието на пазара на труда се влошава.

По-рано този месец от Ню Делхи заявиха, че ще отвърнат на митата на Тръмп, когато американският президент първоначално обеща да наложи това, което той нарече "вторични санкции".

Индия обвини администрацията на Тръмп, че несправедливо наказва страната, посочвайки, че други страни, които внасят петрол от Русия, не са изправени пред подобни мита. Китай, например, е най-големият купувач на руски петрол, но неговите продукти са обложени с минимално 30% мито. Тръмп обаче предупреди, че другите страни, които купуват петрол от Русия, скоро може да се сблъскат с по-високи мита.