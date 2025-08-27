Мексиканските картели изнасят кървавата си вражда в Еквадор и извън него

Равнището на убийствата в Еквадор се приближава до рекордните около 50 на 100 000 души през 2025 г.

Мексиканските картели „Халиско Ново Поколение“ и „Синалоа“ са се разпространили в повече от 40 страни, като се стремят да задоволят нарастващото търсене на кокаин в САЩ, Европа и Австралия. Тяхната война за територия се разшири в Еквадор, който се превърна в най-голямата награда поради стратегическото си местоположение между двата най-големи производители на кокаин, Колумбия и Перу, пише The Wall Street Journal.

Картелите работят чрез местни банди, които са станали по-силни и по-опасни, тъй като са възприели жестоките тактики на мексиканските нарковойни. За няколко години Еквадор се превърна от една от най-безопасните държави в региона в една от най-смъртоносните в света. Пет от 12-те най-смъртоносни града в света се намират в Еквадор, като град Дуран заема първо място, според Института Игарапе, бразилски мозъчен тръст, който се занимава с насилието.

„Тези два картела се разпространяват като рак по целия свят“, каза Майк Виджил, бивш директор по международните операции на Агенцията за борба с наркотиците. „Крайната цел е единият или другият картел да установи господство над Еквадор.“

Влиянието на мощните мексикански картели и други международни престъпни синдикати прави спирането на кланетата много по-трудно за президента Даниел Нобоа, съюзник на администрацията на Тръмп, който беше преизбран през април с обещания да ограничи насилието.

Убийствата са се увеличили с половина през първите шест месеца на тази година, показват данни на правителството, а май беше най-кървавият месец в историята. Равнището на убийствата в Еквадор се приближава до рекордните около 50 на 100 000 души през 2025 г., което е приблизително два пъти повече от това в Мексико. През 2018 г. равнището на убийствата в Еквадор беше под 6 на 100 000 души, което е сходно с това в САЩ.

За да намали насилието, Нобоа търси подкрепа от САЩ, където президентът Тръмп е наредил на Пентагона да подготви варианти за използване на военна сила срещу мексиканските картели, които той е определил като терористични групи.

Нобоа иска да отвори отново американска военна база в Еквадор. Неговото правителство също така си сътрудничи с Ерик Принс, американския наемник, който е основал Blackwater, за да обучава еквадорската полиция и войници.

Картелът "Синалоа" е изпратил пратеници в Еквадор още през 2003 г., според полицията. Еквадор имаше добри магистрали, малко изисквания за визи и доларизирана икономика, което улесняваше изпирането на пари от наркотици. Когато Колумбия засили операциите срещу наркотиците с подкрепата на САЩ, трафикът се премести в Еквадор, където стотици километри от крайбрежието останаха без охрана, след като през 2009 г. беше затворена американската въздушна база в Манта.

„Корупцията процъфтяваше, тъй като наркотрафикантите подкупваха съдии, политици и държавни служители по сигурността, твърдят прокурорите. „Те осъзнаха, че слабото място в региона е Еквадор“, каза Фаусто Салинас, бивш шеф на еквадорската полиция.

„Синалоа” се обедини с Телмо Кастро, еквадорски армейски капитан, който използваше военни превозни средства за транспортиране на кокаин от границата с Колумбия до еквадорското крайбрежие, според еквадорската полиция. Мексикански пилоти вземаха наркотиците от тайни писти.

Кастро печелеше около 600 000 долара на пратка, заяви Хорхе Сифуентес, колумбиец, който беше един от най-големите доставчици на кокаин на „Синалоа”, по време на съдебния процес срещу шефа на „Синалоа” Хоакин „Ел Чапо“ Гусман в САЩ през 2018 г. Кастро беше убит в затвора през 2019 г.

Едисон Вашингтон Прадо, рибар от крайбрежния щат Манаби, помогна на картела да създаде супермагистрала за кокаин в Тихия океан. Като опитен навигатор, Прадо разположи лодки, маскирани като риболовни кораби, по северните тихоокеански маршрути, които да служат като плаващи бензиностанции, според еквадорски и американски правоприлагащи органи.

По-малки моторни лодки и рибарски кораби, натоварени с кокаин, се зареждаха с гориво на бензиностанциите, преди да прехвърлят товара си на лодки край мексиканското крайбрежие или да хвърлят наркотиците, маркирани с GPS, в морето, за да бъдат събрани от колегите им.

„Рибарите в Манаби, свикнали да печелят 100 долара след две седмици риболов, получаваха 30 000 долара за пътуването. Но това беше свързано с рискове. Около 6000 еквадорски рибари са били задържани през последната десетилетие за превоз на наркотици на север”, каза Елена Велиз, която ръководи асоциация, представляваща техните семейства.

Прадо е трафикирал толкова много кокаин, че е станал известен като Пабло Ескобар на Еквадор. За да защити процъфтяващото си предприятие, Прадо нае като въоръжени охранители най-мощната банда в родната си провинция, Чонерос. Нейните членове защитаваха пратките с наркотици и зареждаха плаващите бензиностанции.

Чонерос поеха контрола над маршрута, когато Прадо беше арестуван в Колумбия през 2017 г. Той беше екстрадиран в САЩ, където през 2018 г. се призна за виновен в контрабанда на наркотици. В негово отсъствие Чонерос разшириха дейността си за Синалоа по крайбрежието на Еквадор.